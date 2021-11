Jadi Siswa Akademi Polisi, Kang Daniel Bertemu Chae Soo Bin di Drakor Rookies

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang K-pop Kang Daniel akan bermain di serial Rookies. Serial ini nantinya akan tayang di saluran Disney+ Hotstar. Drama bergenre komedi romantis ini akan menceritakan kehidupan di sebuah Akademi Polisi.

Serial Rookies, menandai debut Kang Daniel di dunia akting. Saat hadir di acara Disney+'s Asia-Pacific (APAC), 14 Oktober 2021, Kang Daniel mengaku langsung luluh saat membaca naskah Rookies. “Apa yang sudah menarikku adalah kenyataan bahwa drama ini fokus pada anak muda. Sangat menarik melihat karakternya tumbuh bersama seiring naik turunnya hidup mereka,” ujar Kang Daniel seperti dilansir NME, Selasa, 2 November 2021.

Penyanyi yang pernah bergabung di grup Wanna One ini akan berperan sebagai Wi Seung Hyun anak baru bermasa depan cerah di Akademi Polisi. Wi Seung Hyun sangat mengagumi ayahnya, Komisaris Polisi di Kantor Polisi Gyeonggi Dongbu. Ia menargetkan ingin mengikuti jejak ayahnya namun menemui hambatan ketika ia terlibat dengan perempuan bernama Go Eun Gang.

Dilansir dari Soompi, Senin, 1 November 2021, karakter Go Eun Gang akan diperankan oleh Chae Soo Bin, bintang, A Piece Of Your Mind, yang akan berperan sebagai temannya yang suka membuat masalah. Alasan Go Eun Gang mendaftar ke Akademi Polisi adalah untuk mengikuti pria yang disukainya.

Nama lain yang akan bermain adalah Lee Shin Young yang akan memerankan karakter Kim Tak, mantan pejudo nasional yang menjadi anggota baru di Akademi Polisi. Digambarkan sebagai seorang penyendiri, namun ia bisa berteman baik dengan Wi Seung Hyun.

Sementara aktris Park Yoo Na akan memerankan karakter Ki Han Na, junior yang gigih dan tidak mau melepaskan posisi nomor satu. Karakternya akan menambah ketegangan karena konflik yang disebabkan sikap individualisnya bertentangan dengan kerja sama tim. Park Yoo Na dikenal lewat perannya dalam drama SKY Castle, Hotel Del Luna, dan True Beauty.

Nama lainnya adalah Park Sung Joon, Min Dohee, Kim Woo Seok dan Cheon Young Min. Juga artis senior seperti Kim Sang Ho, Son Chang Min, Lee Moon Shik dan Seo Yi Sook. Kwak Si Yang juga akan menjadi penampil istimewa di drama ini. Rookies rencananya akan rilis di Disney+Hotstar pada semester pertama 2022.

Awal tahun 2021, Kang Daniel mengatakan siap untuk comeback ke dunia hiburan. Agensinya, KONNECT Entertainment telah mengonfirmasi bahwa artis solo tersebut sedang bekerja untuk comeback di bulan Februari 2021. "Kang Daniel sedang bersiap untuk comeback pada bulan Februari. Dia telah memasuki tahap akhir persiapan," kata KONNECT Entertainment dikutip dari Soompi pada Kamis, 21 Januari 2021.

Menutup tahun 2020, Kang Daniel dan KONNECT Entertainment berpartisipasi dalam kegiatan amal. Kang Daniel ikut serta dalam kampanye Protect Me dari Holt Children Service untuk mendukung anak-anak dari keluarga yang berisiko. Kang Daniel dan KONNECT Entertainment membuat sekitar 100 sampul buku selama dua minggu.

DEWI RETNO

Baca juga: Kang Daniel Ungkap Perjuangannya Lewat Lagu PARANOIA