Profil Lai Kuanlin yang Umumkan Pensiun dari Dunia Hiburan untuk Berkarier Jadi Sutradara

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Wanna One, Lai Kuanlin mengumumkan untuk pensiun dari dunia hiburan dan sebagai seorang selebritas. Rapper asal Taiwan itu mengungkapkan akan mengubah jalur kariernya setelah menjadi idol-aktor selama lima tahun terakhir.

“Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya memutuskan untuk mengubah jalur karier saya,” tulis Lai Kuanlin dalam unggahan di media sosial Tiongkok, Weibo, pada Jumat, 14 Juni 2024, dikutip dari Allkpop.

Lai Kuanlin memang tidak merinci karier baru apa yang akan dijalaninya. Namun, penggemar berspekulasi bahwa dia mungkin akan mengejar karier sebagai seorang sutradara.

Hal ini karena debut Lai Kuanlin sebagai sutradara dalam film pendek Winter & Spring Are Fighting pada 2021 lalu sukses besar. Film tersebut berhasil memenangkan lima penghargaan di Rome Prisma Independent Film Awards dan mendapatkan perhatian yang signifikan.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Lai Kuanlin? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil Lai Kuanlin

Lai Kuan Lin atau Kuanlin adalah seorang rapper, penyanyi, aktor, dan sutradara asal Taiwan. Dia lahir pada 23 September 2001 di Taipei. Pria lulusan dari Linkou High School ini menguasai sejumlah bahasa, seperti bahasa Taiwan, Mandarin Standar, Korea, dan Inggris.

Nama Kuanlin terkenal sebagai anggota dari proyek boy grup populer, Wanna One. Grup tersebut dibentuk berdasarkan hasil kompetisi Produce 101 musim kedua pada 2017 lalu.

Di ajang tersebut, Kuanlin berada di posisi ketujuh dan masuk dalam daftar anggota Wanna One bersama 10 peserta lainnya. Pada 7 Agustus 2017, Kuanlin akhirnya memulai debutnya bersama Wanna One dengan mini album, 1X1=1 (To Be One), dan lagu utama, “Energetic”.

Idol dengan nama Inggris Edward Lai ini awalnya ditemukan oleh agensi Cube Entertainment, dalam sebuah audisi di Taiwan pada 2016 silam. Lalu pada 2017, Cube Entertainment mengirim Kuanlin untuk berkompetisi di Produce 101. Dia pun berhasil bertahan dan masuk dalam daftar anggota yang debut bersama grup berdurasi kontrak 2,5 tahun tersebut.

Wanna One pun menyelesaikan aktivitas grup mereka pada 27 Januari 2019. Setelah Wanna One bubar, Kuanlin kembali ke Cube Entertainment.

Dia lalu debut sebagai duo bersama Wooseok PENTAGON, dalam unit Wooseok X Kuanlin. Mereka debut pada 11 Maret 2019 dengan merilis mini album pertama bertajuk 9801.

Akhiri Kontrak dengan Cube Entertainment

Pada 20 Juli 2019, Kuanlin meminta untuk mengakhiri kontraknya dengan Cube Entertainment. Alasannya karena Cube melanggar norma kontrak, dan hak manajemennya dijual kepada perusahaan pihak ketiga.

Permintaan Kuanlin sempat ditolak pengadilan pada 21 November 2019. Gugatan pun terus berjalan hingga pada 17 Juni 2021, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengumumkan bahwa Kuanlin telah memenangkan gugatannya untuk mengakhiri kontraknya dengan Cube Entertainment.

Setelah itu, Kuanlin pun menandatangani kontrak dengan Ho Heo Young Entertainment untuk mengatur aktivitasnya di Korea Selatan. Dia juga bergabung dengan Xiamen Yulin Cultural Media untuk berkarier di Tiongkok.

Sejak saat itu, dia pun pindah ke Tiongkok untuk melanjutkan kariernya. Sebelumnya, pada 2019 Lai Kuanlin telah memulai debutnya sebagai aktor dengan bermain dalam serial drama Tiongkok, A Little Thing Called First Love. Drama lain yang pernah dilakoninya adalah Don’t Disturb My Study dan Love the Way You Are.

Pada 2021, Lai Kuanlin pun melakukan debut penyutradaraan dengan nama Edward Lai dan merilis film pendeknya Winter & Spring Are Fighting. Film ini memberinya banyak penghargaan, menandai awal yang menjanjikan untuk jalur karier alternatif sang bintang.

