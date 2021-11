Fakta Choi Hee Seo dan Kim Joo Hun, Second Lead di Now, We Are Breaking Up

Jang Ki Yong, Song Hye Kyo, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Hun membintangi drama Korea Now, We Are Breaking Up yang tayang mulai 12 November 2021. Foto: Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang di Viu mulai 12 November 2021. Dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, drama ini diprediksi akan mencetak sukses besar dan akan menyita perhatian jutaan pecinta drakor di seluruh dunia.

Antusias para penggemar sangat besar dan tak sabar menunggu kehadiran para bintang lain, seperti Sehun EXO dan Yura. Selain Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong sebagai first lead, jangan lupakan juga para second lead drama ini. Mereka adalah Choi Hee Seo dan Kim Joo Hun.

Choi Hee Seo berperan sebagai Hwang Chi Sook dan Kim Joo Hun berperan sebagai Seok Do Hoon. Berikut adalah empat fakta mengenai Choi Hee Seo dan Kim Joo Hun:

1. Awal karier

Choi Hee Seo memulai karier di industri drama Korea pada 2005 dengan menjadi pemeran pendukung. Ia sebenarnya lebih banyak beraktivitas di dunia layar lebar dibandingkan layar kaca. Di perfilman, ia tidak hanya berprofesi sebagai aktris. Dulu ia sempat menggeluti pekerjaan di balik layar sebagai penulis naskah hingga sutradara untuk beberapa film pendek.

Tidak jauh berbeda dari Hee Seo, Joo Hun mulai aktif berkarier sebagai aktor di Korea Selatan pada 2009. Ia mengambil peran sebagai pemain pendukung dalam beberapa film dan drama di Korea. Meskipun bukan sebagai pemeran utama, akting Joo Hun patut diacungi jempol, hingga ia terus membintangi film dan drama dari tahun ke tahun.

2. Peduli akan pendidikan

Sebelum menjadi pekerja di dunia seni peran, Hee Seo dan Joo Hun menempuh pendidikan di universitas ternama. Hee Seo merupakan lulusan Yonsei University. Di perguruan tinggi ini ia mengambil Jurusan Media dan Film serta Sastra Inggris. Ia juga diketahui melanjutkan studi ke Amerika. Di sana ia kuliah di University of California, Berkeley, dan mengambil jurusan Theatre and Performance Studies.

Sementara itu, Joo Hun merupakan alumni Seoul Institute of the Arts. Universitas yang dipilih oleh keduanya merupakan perguruan tinggi terkemuka di Korea Selatan. Yonsei University merupakan bagian dari SKY, tiga universitas bergengsi di Korea Selatan. SKY merupakan singkatan dari Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University.

3. Karier terus menanjak

Now, We Are Breaking Up merupakan drama pertama di 2021 yang dibintangi oleh Hee Seo dan Joo Hun. Sejak 2009 hingga 2014, Hee Seo lebih aktif berakting di layar lebar dibandingkan di layar kaca. Meskipun begitu, ada juga beberapa judul drama Korea yang ia bintangi dalam rentang tahun tersebut. Film yang berhasil melambungkan nama Hee Seo adalah Anarchist from Colony. Selain berakting, ia juga disibukkan oleh berbagai pemotretan di majalah ternama Korea Selatan, seperti di Elle Korea dan Harper’s Bazaar Korea.

Tahun 2020 merupakan tahun sangat sibuk bagi Joo Hun. Pada tahun itu ia terlibat dalam produksi empat drama sekaligus, yang salah satunya Dr. Romantic 2. Drama Now, We Are Breaking Up menjadi drama kedua yang dibintangi oleh Joo Hun bersama Song Hye Kyo. Sebelumnya mereka dipertemukan lewat drama Encounter yang rilis 2018.

4. Raih banyak penghargaan

Choi Hee Seo yang bernama asli Choi Moon Kyung ini memiliki banyak penghargaan selama berkarier sebagai aktris. Kemampuan beraktingnya di film Anarchist of Colony mengantarkannya dalam merebut berbagai penghargaan bergengsi. Ia sukses mendapatkan penghargaan Best New Actress pada 2017 di banyak ajang, seperti Grand Bell Awards ke-54, The Seoul Awards ke-1, Buil Film Awards ke-26, Blue Dragon Film Awards ke-38, Busan Film Critics Awards ke-18, dan Director's Cut Awards ke-17. Ia kembali memenangkan kategori Best New Actress di ajang Baeksang Arts Awards ke-54 pada 2018.

Drama Dr. Romantic tidak hanya sukses membuat nama Joo Hun semakin dikenal oleh publik. Aktingnya yang mumpuni di drama ini turut menentukan kemenangannya di ajang SBS Drama Awards 2020 untuk kategori Best Supporting Actor.

Drama Now, We Are Breaking Up mengisahkan kisah cinta yang emosional. Ha Young Eun (Song Hye Kyo) adalah seorang manajer tim desain di perusahaan fashion yang memiliki karakter realistis, trendi, dan cerdas. Sementara Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong) adalah fotografer freelance kaya dan popular. Di mulai dari pekerjaan, perlahan hubungan mereka pun terus berkembang dan menggetarkan hati para penggemar.

