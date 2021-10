Drama Segera Tayang, Fans Ramai Jodohkan Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan membintangi drama Korea, Now, We Are Breaking Up. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris top Asia, Song Hye Kyo akan kembali bermain dalam serial drama romantis yang berjudul Now, We Are Breaking Up. Di serial drama itu Song Hye Kyo akan dipasangkan dengan Jang Ki Yong. Belum juga tayang, namun penggemar sudah sibuk menjodohkan Song Hye Kyo dengan aktor yang menyita perhatian saat bermain di drama Korea, Go Back Couple ini.

Drama Now, We Are Breaking Up menceritakan tentang banyaknya perbedaan rasa dari cinta dan patah hati. Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, seorang manajer dari tim desain di label busana. Ha Young Eun digambarkan sebagai sosok yang trendi dan cerdas. “Aku telah kehilangan segalanya karena cinta sebelumnya. Aku katakan waktu itu aku tidak akan mau melalui jalan itu lagi,” ujar suara dari Ha Young Eun di dalam teaser yang dilansir Soompi, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Adapun Jang Ki Yong akan memerankan karakter Yoon Jae Guk, fotografer yang populer dan kaya. Yoon Jae Guk selain pintar juga digambarkan sangat tampan. Keduanya ditakdirkan bekerja sama.

Para penggemar drama Korea pun langsung ramai menjodohkan keduanya. “Aku menandai hari ini, pasangan KDrama legendaris telah lahir,” cuit @lovekdramaacc sambil mengunggah foto Jang Ki Yoing yang merangkul Song Hye Kyo. “Pakaian yang senada, perbedaan tinggi badan, aestetik, dua orang yang rupawan, ini segalanya,” cuit @DailyKiyong. “Mereka sangat indah bersama, aku tidak sabar menunggu chemiestry mereka di #NowWeAreBreakingUp!” cuit @aurorarain7.

Song Hye Kyo dan Hyun Bin (Koreaboo)

Netizen juga ramai menuliskan komentar di akun Instagram kdramanews.id yang mengunggah poster drama ini. “Mleyot lihat posternya. Sendu-sendu mellow. Siap-siap patah hati deh. Ini dari melodrama pula,” tulis @nmdar.hwang. “Sebelum wamil kamu Jang Ki Yong kejar target. Sekarang sama si cantik SHK, kemaren SM Hyeri , ada apa ini?” tulis @wulanara0390. “Perbedaan umur yang tidak terlihat,” tulis @wiwit_rohtama.

Song Hye Kyo pada November nanti akan berusia 40 tahun. Adapun Jang Ki Yong, yang memiliki senyum menawan dengan tinggi menjulang ini lahir pada 1992.

Now, We Are Breaking Up, rencananya akan tayang di Viki/Viu, setelah drama One the Woman selesai. Nama-nama lain yang ikut bermain dalam drama ini adalah Sehun EXO, Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Park Hyo Joo dan Yoon Na Moo. Veteran aktor seperti Joo Jin Mo, Cha Hwa Yeon, Nam Gi Ae, dan Choi Hong Il ikut meramaikan drama ini.

Berbagai rumor pernah mengabarkan bahwa Song Hye Kyo menjalin hubungan dengan Lee Chang Hoon, yang pernah terlibat dalam sitkom SoonPoong Clinic pada 1998-2000. Selain itu, muncul nama Song Seung Heon yang pernah bermain dalam drama Autumn in My Heart pada 2000. Yang jelas, ia pernah berpacaran dengan aktor top Korea, Lee Byung Hun, saat keduanya membintangi drama, All In pada 2003.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo (Instagram @kyo1122)

Perempuan yang kerap disebut Artis Tercantik Asia ini kemudian digosipkan dengan Jung Ji Hoon atau dikenal dengan nama Rain. Hye Kyo dan Rain sama-sama bermain dalam drama Full House pada 2004 lalu. Sejak saat itu, banyak yang menyaksikan Rain kerap memberikan perhatian kepada Hye Kyo. Tapi sepertinya, Rain hanya dianggap Song Hye Kyo sebagai teman.

Pada 2008, Song Hye Kyo dan Hyun Bin yang bermain di Worlds Within ini mendeklarasikan hubungan mereka. Hubungan itu hanya bertahan dua tahun lantaran pria yang dikabarkan segera menikahi Son Ye Jin ini masuk wajib militer. Selanjutnya, Hye Kyo diberitakan jatuh cinta pada Gang Dong Won. Mereka memainkan peran pasangan yang sudah menikah di film My Brilliant Life pada 2014.

31 Oktober 2017, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki, yang bermain apik di Descendants of the Sun ini meresmikan hubungan mereka dengan pernikahan yang digelar secara eksklusif dan mewah. Tapi pernikahan itu hanya mesra beberapa bulan saja. Keduanya resmi berpisah pada Juli 2019 dan tidak memiliki anak.

DEWI RETNO

