Enam Drama Korea yang Akan Tayang di Viu, Termasuk Now, We Are Breaking Up

Drama Korea Now, We Are Breaking Up. Foto: Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan video over-the-top (OTT) Viu, menghadirkan sejumlah drama yang sangat dinantikan oleh para pecinta drama Korea dengan para bintang yang kembali hadir di layar kaca. Mulai dari Viu Original terbaru Now, We Are Breaking Up, drama terbaru Kim Soo Hyun, hingga drama sejarah berbeda dari dua member 2PM, Junho dan Taecyeon siap menemani para pelanggan sepanjang November ini.

Berikut adalah sinopsis rekomendasi drama Korea terbaru yang akan tayang di Viu bulan November 2021:

1. Melancholia

Setelah sukses menjadi papa muda dalam 18 Again dan mahasiswa kedokteran yang kehilangan cinta sejatinya dalam Youth of May, Lee Do Hyun akan segera tampil ke layar kaca melalui drama Melancholia. Di sini, Lee Do Hyun kembali tertantang beradu chemistry dengan Im Soo Jung, wanita yang lebih tua darinya 16 tahun.

Dikisahkan, Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) adalah guru matematika di sekolah bergengsi SMA Ah Seong. Dia bertemu Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun), siswa jenius dalam matematika namun memiliki masa lalu yang mengejutkan sehingga membuatnya menjadi siswa bermasalah.

Dengan bantuan Ji Yoon Soo, dia dapat bangkit dan menjadi juara. Namun, hal ini menimbulkan rumor skandal antara guru dan murid yang mengakibatkan Ji Yoon Soo dipecat. 4 tahun berlalu dan sekarang, Ji Yoo Soo dan Seung Yoo bersama mengungkap kasus korupsi di sekolah sekaligus mengembalikan reputasinya yang hancur sebagai guru.

2. Happiness

Seperti situasi pandemi saat ini yang telah mengubah kehidupan masyarakat, premis utama dalam drama Happiness juga demikian. Sekumpulan masyarakat tinggal dalam apartemen yang dikelompokkan berdasarkan status sosial. Suatu hari, virus mematikan jenis baru menyebar ke seluruh kota. Akibatnya, apartemen di tutup dan hal ini menimbulkan ketakutan, pertempuran psikologis yang sengit, dan perjuangan bertahan hidup. Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik) berjuang demi melindungi Yoon Sae-Bom Bom (Han Hyo Joo), dan lainnya.

Dengan judul drama Happiness, akankah para penghuni apartemen menemukan kebahagiaan dalam versinya masing-masing setelah menghadapi situasi berbahaya? Temukan jawabannya di Viu mulai 6 November 2021, setiap Sabtu dan Minggu.

3. Secret Royal Inspector & Joy

Menghadirkan genre kolosal, Secret Royal Inspector & Joy dikemas cukup berbeda dari drama sejarah yang identik dengan intrik sejarah yang rumit. Dengan konsep yang fresh, drama ini justru akan mengemas cerita dengan ringan. Selain itu, drama Secret Royal Inspector & Joy juga menandai debut Taecyeon 2PM dalam drama sejarah.

Secret Royal Inspector & Joy mengisahkan Ra Yi Eon (Taecyeon 2PM) tidak ingin apa-apa selain membuka toko pangsit kecil di luar ibu kota. Berlawanan dengan keinginannya, Ra Yi Eon justru ditunjuk sebagai inspektur kerajaan rahasia (seorang pejabat pemerintah yang menyamar untuk menyelidiki provinsi yang korupsi). Ia akan bekerja sama dengan Kim Jo Yi (diperankan oleh Kim Hye Yoon), seorang janda yang mencari kebahagiaan. Mereka kemudian melakukan skema besar untuk menemukan kebenaran tindak korupsi.

Bagaimana aksi kocak mereka saat bekerja sama? Dan kasus seperti apa yang akan mereka hadapi? Ikuti kisah selengkapnya di Viu setiap Selasa dan Rabu, mulai 9 November 2021.

4. Now, We Are Breaking Up

Menjadi drama bertabur bintang yang sangat diantisipasi pada akhir tahun 2021. Mulai dari jajaran pemain utama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong serta pemeran pendukung yang tak kalah mencuri perhatian seperti Choi Hee Seo, Sehun EXO, hingga Yura Girl’s Day. Di tambah lagi, mereka juga akan tampil fashionable! Maka tak heran drama Viu Original yang mulai tayang pada 12 November 2021 telah dinantikan sejak lama dan sangat disambut hangat.

Drama Now, We Are Breaking Up mengisahkan kisah cinta yang emosional. Ha Young Eun (Song Hye Kyo) adalah seorang manajer tim desain di perusahaan fashion yang memiliki karakter realistis, trendi, dan cerdas. Sementara Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong) adalah fotografer freelance kaya dan popular. Di mulai dari pekerjaan, perlahan hubungan mereka pun terus berkembang dan menggetarkan hati para penggemar.

5. The Red Sleeve

Drama terbaru dari member 2PM lain, yaitu Junho ini akan menyoroti kisah cinta dia sebagai raja muda dengan dayang istana sekaligus konflik menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Diadaptasi dari serial novel karya Kang Mi Yang berjudul Otsomae Beulgeun Kkeuddong, drama The Red Sleeve mengisahkan Putra Mahkota Lee San (Junho 2PM) berusaha tanpa lelah untuk menjadi raja yang sempurna dan memenuhi keinginan sang kakek.

Namun, di saat yang bersamaan Lee San juga mengalami trauma akan kematian ayahnya. Kemudian dia jatuh cinta dengan dayang istana, Sung Deok Im (Lee Se Young) dan ingin dia menjadi selirnya. Meskipun awalnya Sung Deok Im menolak, pada akhirnya dia berakhir menjadi selir kerajaan. Namun, kisah cintanya bersama Lee San tidak semudah itu. Lee San juga akan dihadapkan dengan konflik antara wanita yang dia cintai atau menjadi seorang pemimpin untuk rakyatnya.

The Red Sleeve tayang secara eksklusif di Viu mulai 13 November 2021 setiap Minggu dan Senin.

6. One Ordinary Day

Tayang secara eksklusif di Viu mulai 26 November 2021, para penggemar pun sudah tidak sabar menantikan comeback aktor termahal Korea, Kim Soo Hyun. One Ordinary Day merupakan remake dari serial BBC Criminal Justice yang telah meraih berbagai penghargaan di ajang internasional.

Menceritakan tentang Kim Hyun Soo (Kim Soo Hyun) yang merupakan mahasiswa biasa. Suatu malam, hidupnya seketika jatuh ke jurang maut karena dituduh sebagai tersangka pembunuhan mengerikan terhadap wanita yang menghabiskan malam bersamanya. Saat Hyun Soo mulai menyerah terhadap nasibnya, secercah harapan muncul dalam bentuk Shin Joong Han (Cha Seung Won). Meski dia adalah pengacara di bawah standar, tapi hanya Shin Joong Han lah satu-satunya orang yang mau membelanya.

Baca juga: Perubahan Drastis Kehidupan Kim Soo Hyun di Drama Korea One Ordinary Day