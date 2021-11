Falcon Pictures Remake My Sassy Girl, Ajang Pertaruhan Debut Akting Tiara Andini

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea, My Sassy Girl yang sangat hits pada 2001 dibuat ulang Indonesia oleh Falcon Pictures. Film besutan sutradara Jae Young Kwak ini membuat aktris, Jun Ji Hyun makin dikenal tidak hanya publik Korea tapi juga seluruh dunia. Film ini juga dibintangi oleh Cha Tae Hyun yang sudah dikenal sebelumnya sebagai komedian.

"Puji Tuhan bisa meremake salah satu film terbaik asal Korea seperti My Sassy Girl. Ini membuat kami makin terpacu agar lebih bersemangat lagi menghadirkan film-film berkualitas," kata produser Falcon Pictures, Frederica dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Jumat, 5 November 2021.

Sebelum meremake My Sassy Girl, Falcon Pictures sebelumnya juga membuat ulang film Korea, Miracle In Cell No. 7. My Sassy Girl yang dibuat 12 tahun lebih dulu dari Miracle In Cell No. 7, dikenal sebagai film bergenre komedi romantis yang ditasbihkan sebagai salah satu film terbaik di negeri gingseng itu.

Poster film Korea, My Sassy Girl. Foto: Instagram Jefri Nichol.

Sutradara, Fajar Bustomi senang dipercaya menyutradari My Sassy Girl versi Indonesia yang dibintangi Jefri Nichol dan Tiara Andini ini. "Alhamdulillah, kembali dipercaya Falcon Pictures untuk mengadaptasi film My Sassy Girl, yang di Korea sangat sukses. Mudah-mudahan semua prosesnya bisa berjalan lancar. Mohon doanya," ujar sutradara film Dilan dan Milea ini.

Jefri Nichol yang terpilih sebagai pemeran utama My Sassy Girl mengaku sudah cocok saat mendapat tawaran itu dan membaca skenarionya. "Karena film aslinya sangat terkenal di Korea, saya berharap versi remake ini juga bisa sukses di Indonesia," ujarnya.

Para pemain My Sassy Girl Remake. Foto: Falcon Pictures.

My Sassy Girl juga menjadi pertaruhan Tiara Andini menjajal kemampuan beraktingnya. Juara dua Indonesian Idol 2020 ini merasa tak percaya debutnya di dunia seni peran langsung bersanding dengan Jefri Nichol.

"Pastinya amat sangat berkesan, karena ini film perdana aku, aku bisa beradu akting dengan Jefri Nichol, buat aku terharu, diam-diam suka nangis sendiri, merasa tidak percaya karena ini film layar lebar nih, jadi secara tidak langsung tanggung jawabnya lebih besar juga kan," katanya.

Film remake My Sassy Girl direncanakan akan tayang di bioskop Indonesia. Kita akan melihat apakah ketengilan Tiara Andini sehari-hari bisa diaplikasikan saat berakting sebagai Jun Ji Hyun versi lokal.

