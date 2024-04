Deretan Aktris Korea Selatan yang Menikah Dengan Chaebol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia hiburan Korea Selatan, kehidupan para selebriti sering menjadi sorotan, terutama ketika mereka terlibat dalam hubungan asmara dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Salah satu hal yang sering menjadi sorotan adalah ketika seorang aktris menikah dnegan seorang chaebol, seorang tokoh penting dalam dunia bisnis Korea.

1. Jun Ji Hyun

Dilansir dari South China Morning Post, pada 2012 Jun Ji Hyun, menikah dengan Choi Joon-hyuk, yang telah dikenalnya sejak sekolah menengah pertama. Kisah keduanya hampir seperti drama Korea ketika Joon-hyuk mengajak Ji-hyun ke Jepang untuk sebuah kejutan dan melamarnya di sana.

Suaminya berasal dari keluarga bergengsi, neneknya Lee Young-hee adalah seorang perancang hanbok yang terkenal dan kakeknya menjalankan bisnis baja.

Setelah bekerja di Bank of America, Joon-hyuk bergabung dengan bisnis keluarganya dan menjadi CEO dan kemudian menjadi pemegang saham terbesar di Alpha Assets pada 2020. Menurut Maeil Business Newspaper, bisnisnya berkembang pesat karena pendapatan penjualan meningkat tujuh kali lipat menjadi 10,9 Miliar Won, setahun setelah ia memimpin.

2. Soo Hyun

Soo-hyun yang juga dikenal dengan nama Inggrisnya Claudia Kim, menjadi terkenal setelah perannya di Hollywood dalam film Avengers: Age of Ultron dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Ia menikah dengan pengusaha Korea-Amerika Cha Min-geun, juga dikenal sebagai Matthew Shampine, yang dulunya adalah manajer umum WeWork Korea.

Menurut JoongAng Daily Korea, Min-geun bergabung dengan WeWork sejak awal dan naik jabatan untuk memimpin perusahaan rintisan di Korea. Pasangan ini melangsungkan pernikahan mereka di Shilla Hotel, yang dikenal sebagai salah satu tempat pernikahan termahal di negara ini.

3. Han Chae Young

Orang akan mengingat Han Chae Young untuk peran ikoniknya dalam drama Korea Autumn In My Heart, My Girl, dan Only You. Dikutip dari Cosmopolitan, sebelum memulai debut aktingnya, aktris ini telah bertemu dengan suaminya yang berdarah Korea-Amerika, Choi Dang Joon, ketika tinggal di Amerika Serikat. Choi Dong-joon, yang berasal dari keluarga pemodal yang kaya raya. Ia merupakan CEO HBK, serta wakil presiden Korea Medicare.

