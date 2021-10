Now, We Are Breaking Up Segera Tayang, Pecinta Drama Korea Siap Baper

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong membintangi drama Korea berjudul Now, We Are Breaking Up. Foto: SBS.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea baru, Now, We Are Breaking Up, siap membikin baper para pecinta drakor, terutama yang mengidolakan Song Hye Kyo. Pada 12 November 2021 mendatang, Song Hye Kyo akan kembali hadir dengan drama terbarunya ini bersama dengan aktor muda Jang Ki Yong.

Soompi merilis poster dari serial ini, Jumat, 29 Oktober 2021. Poster serial ini memberikan sedikit gambaran tentang cinta yang dalam dari kedua karakternya. Terlihat dari wajah Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong sangat dekat dan saling bertatapan. Tangan Song Hye Kyo tampak memeluk bahu Jang Ki Yong.

Now, We Are Breaking Up, menceritakan tentang banyaknya perbedaan rasa dari cinta dan patah hati. Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, seorang manajer dari tim desain di sebuah label busana. Ha Young Eun digambarkan sebagai sosok yang trendi, realistis, dan cerdas.

Sementar Jang Ki Yoong akan memerankan karakter Yoon Jae Guk, fotografer yang populer dan kaya. Yoon Jae Guk selain pintar juga digambarkan sangat tampan. Keduanya ditakdirkan bekerja sama.

Di teaser pertama hanya diperlihatkan suasana hujan, suara penyiar radio yang menerangkan lagu Stay yang dinyanyikan Car The Garden. Diperlihatkan juga sepasang cincin dan seseorang yang membakar foto.

Sementara di teaser kedua hanyalah adegan Yoon Jae Guk yang memayungi Ha Young Eun. Dalam hujan keduanya bertatapan sangat dalam. Namun tak lama, Yoon Jae Guk ternyata hanya seorang diri dan Ha Young Eun entah menghilang kemana.

Dalam teaser ketiga yang rilis 23 Oktober 2021, diperlihatkan kondisi lingkungan kerja Ha Young Eun. Karakter Ha Young Eun yang sedang marah-marah kepada seseorang. Gambar beralih ke adegan saat Ha Young Eun berjalan dalam kesedihan dan diterpa hujan yang deras. “Aku telah kehilangan segalanya karena cinta sebelumnya. Aku katakan waktu itu aku tidak akan mau melalui jalan itu lagi,” ujar suara dari Ha Young Eun.

Karakter Yoon Jae Guk datang dengan memperkenalkan dirinya sebagai fotografer paruh waktu. Dengan gayanya yang penuh percaya diri, ia bisa menarik perhatian Ha young Eun. “Hubungan biasa yang normal yang aku pikir tak akan bisa kumiliki: ia menemukanku,” ujar Ha Young Eun.

Now, We Are Breaking Up, rencananya akan tayang di Viki, setelah drama One the Woman selesai. Nama-nama lain yang ikut bermain dalam drama ini adalah Sehun EXO, Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Park Hyo Joo dan Yoon Na Moo. Veteran aktor seperti Joo Jin Mo, Cha Hwa Yeon, Nam Gi Ae, dan Choi Hong Il ikut meramaikan drama ini.

DEWI RETNO

