Now, We Are Breaking Up Tayang November, Drakor Baru Song Hye Kyo - Jang Ki Yong

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong membintangi drama Korea berjudul Now, We Are Breaking Up. Foto: SBS.

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong menjadi pemeran utama di drama Korea terbaru Now, We Are Breaking Up. Drama ini akan menceritakan berbagai rasa cinta dan putus cinta.

Melansir dari Soompi, Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah label mode. Ia dikenal sering tampil trendi dan cerdas. Jang Ki Yong memerankan karakter Yoon Jae Guk, seorang fotografer freelance kaya dan populer yang pintar dan berpenampilan menarik.

Dalam foto perdananya yang telah dirilis beberapa hari lalu, Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk saling menatap di tengah kerumunan. Pada foto berikutnya, mereka berdua berdiri bersama di bawah satu payung saat hujan lebat. Hanya dengan bertatapan mata, Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk menyampaikan berbagai perasaan cinta seperti kegembiraan dan kasih sayang yang menggetarkan hati.

SBS hari ini kembali merilis foto terbaru Now, We Are Breaking Up. Song Hye Kyo terlihat sangat mencintai pekerjaannya dan berusaha melakukan yang terbaik. Berperan sebagai pemimpin tim di label mode, ia menunjukkan selera gaya yang luar biasa dengan pakaian yang berkelas namun tetap nyaman.

"Ha Young Eun adalah karakter yang mirip dengan usiaku, dan kekhawatiran serta situasinya sangat realistis," kata Song Hye Kyo kepada Vogue Korea pada September lalu, dikutip dari Soompi. "Ha Young Eun mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, dan dia memiliki pola pikir yang bijak dan sehat tentang cinta dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya."

Song Hye Kyo mengaku tidak mudah menjalani syuting di tengah pandemi Covid-19 di cuaca yang panas. "Drama ini dijadwalkan tayang pada akhir musim gugur. Kami syuting selama musim panas, tapi kami memutuskan untuk mengenakan pakaian musim gugur. Sulit untuk syuting dalam cuaca 36 hingga 37 derajat Celcius mengenakan pakaian musim gugur," kata Song Hye Kyo.

Sementara, Jang Ki Yong terlihat sangat fokus dengan profesinya sebagai fotografer. Ia menggunakan kamera profesional dan memotret objek di depannya. Foto-foto tersebut memberikan sekilas tampilan gaya Yoon Jae Guk di Now, We Are Breaking Up.

Rencananya, drama terbaru Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini akan tayang pada 12 November 2021 setiap hari Jumat dan Sabtu, menggantikan drama Korea One the Woman.

