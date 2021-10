Aktor Will Poulter Gabung di Guardians of the Galaxy Vol. 3 Sebagai Adam Warlock

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Will Poulter dikabarkan akan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe. Poulter nantinya akan memerankan karakter Adam Warlock di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Karakter Adam Warlock ini sendiri sebenarnya muncul di akhir kisah Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Melansir dari Deadline, Senin, 11 Oktober 2021, James Gunn akan kembali menjadi sutradara. Film ini akan diproduseri oleh Kevin Feige, presiden Marvel Studios. Seperti halnya film Marvel lainnya, detail dari plot film ini masih rahasia. Produksi film ini diperkirakan akan dimulai November 2021.

Karakter Adam Warlock pertama kali diperkenalkan di bagian akhir film Guardians of the Galaxy Vol. 2. Saat itu Ayesha, diperankan oleh Elizabeth Debicki, mengenalkan prajurit Sovereign sempurna yang ia ciptakan untuk menghancurkan Guardian selamanya. Sejak munculnya karakter ini, penggemar menantikan siapa yang pantas memerankan karakter itu.

Sumber mengatakan, Gunn dan eksekutif Marvel Studio memulai pencarian panjang mereka untuk pemeran karakter Warlock sejak akhir Agustus 2021. Mereka tidak hanya bertemu dengan Poulter, tapi juga aktor lain. Seperti kebiasaan Marvel, mereka menggunakan propertinya untuk menggoda penggemar tentang pemain yang pantas memerankan karakter ini.

Pada akhirnya audisi aktor 28 tahun itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Poulter dikenal lewat perannya di film The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, The Maze Runner, The Revenant dan Detroit. Poulter juga dikenal lewat mini seri yang tayang di Amazon, The Underground Railroad. Proyek selanjutnya adalah Dopesick yang akan tayang di layanan streaming Hulu.

Meski plot film ini masih rahasia, namun Karen Gilian mengaku menangis membaca naskah ceritanya. Ia ingat saat melakukan proses pembacaan naskah bersama dengan Pom Klementieff. “Kami membacanya bersama dalam satu ruang dan melihat satu sama lain, kami berurai air mata,” ujar Gilian kepada Yahoo! Movies, seperti dilansir Comic Books, 18 September 2021.

Sekuel ketiga dikisahkan sebagai sekuel terakhir dari Nebula, karakter yang diperankan oleh Gilian. Di sekuel ketiga ini, ia menjalani hidup paska kematian ayah angkatnya Thanos dan adiknya Gamora. "Kamu belajar banyak tentang karakter yang ada dan lebih dalam lagi. Aku sangat bersemangat mengeksplorasi Nebula, pascaThanos," ujarnya.

DEWI RETNO

