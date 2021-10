Iqbaal Ramadhan Girang, Ali & Ratu Ratu Queens Dapat Banyak Nominasi di FFI 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Iqbaal Ramadhan mengungkapkan rasa gembira setelah mengetahui film yang dibintanginya, Ali & Ratu Ratu Queens berhasil mendapatkan 16 nominasi di Festival Film Indonesia atau FFI 2021. Komite FFI 2021 telah mengumumkan seluruh nominasi tahun ini secara virtual, kemarin malam.

“ALIIIIIII YOU CRAZY BAD BOY. Congrats to all #ARRQ cast and crew for the nominations. Ini beneran WODEFUG WODEFUG momen sih,” tulis Iqbaal di halaman Instagramnya pada Ahad, 10 Oktober 2021.

Sebagai pemeran utama film Ali & Ratu Ratu Queens, Iqbaal sendiri mendapatkan dua nominasi di FFI 2021. Pertama sebagai nominasi sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik dan Pencipta Lagu Tema Terbaik berjudul On My Own. “Special mention to @edwardlianggono karena udah bolak balik ngikutin revisi mixing ogut. Masih enggak percaya lagu pertama yang @svmmerdose produce masuk nominasi FFI like for real bru?” tulisnya.

Bagi Iqbaal, nominasi ini layak didapatkan oleh film Ali & Ratu Ratu Queens. Meski awalnya, ia hanya berharap film yang dibintanginya itu mendapatkan apresiasi yang layak. “And look where we are!! To me, it’s never about to win or not. This has been, and hopefully always will be about celebrating hard work and the future of Indonesian cinema yes?” tulisnya.

Tentu saja Iqbaal tidak melupakan para pemeran perempuan lain yang bermain bersamanya di film ini. Ia membagikan foto-foto saat proses syuting bersama Aurora Ribero, Tika Panggabean, Happy Salma, Asri Welas dan Nirina Zubir. “LETSGO QUEEEEEEENS AND MAMA YOU GURLS ROCK!!! congrats congrats congrats,” tulisnya.

Unggahan Iqbaal ramai dikomentari oleh rekan-rekan selebritasnya. “Selamat ya ali,” tulis Happy Salma. “Hahaha wodefug wodefug,” tulis Asri Welas yang mendapatkan nominasi Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik. “Selamat pak,” tulis Angga Yunanda.

Yang menarik adalah komentar dari artis Sissy Prescillia. Sissy yang merupakan kakak dari Vanesha Prescilla, lawan main Iqbaal di film Dilan, hanya menuliskan emotikon tepuk tangan banyak. Namun komentar Sissy ini disukai sampai 493 netizen dan mendapatkan komentar paling banyak. Rata-rata yang berkomentar adalah mereka yang pernah menjadi penggemar pasangan Iqbaal Vanesha.

“Kaa sisiiii omg kenapa aku seneng banget ya, padahal cuma komen emot,” tulis akun rona****. “@sysiio mewakili si cantik,” tulis akun sin***. “Aaaaa demiii apaa kakak sisi,” tulis akun ini***.

Bagi Iqbaal, ini kali keduanya ia mendapat nominasi untuk FFI. Sebelumnya di FFI 2018, Iqbaal juga dinominasikan untuk kategori yang sama lewat film Dilan. Yang membawa Piala Citra tahun itu adalah Gading Marten lewat film Love for Sale.

Untuk FFI kali ini, Iqbaal Ramadhan akan bersaing dengan Chicco Kurniawan, Deddy Mizwar, Jefri Nichol, Khiva Iskak dan Reza Rahadian. Di film Ali & Ratu Ratu Queens Iqbaal berperan sebagai Ali yang pergi ke New York untuk mencari ibunya yang lama hidup terpisah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan empat wanita imigran Indonesia yang baik hati dan menyenangkan. Perjalanan Ali bersama Ratu Ratu pun menuntunnya pada sebuah pemahaman bahwa ada banyak cara untuk mendefinisikan arti keluarga.

DEWI RETNO

Baca juga: Akui ID LINE Pribadinya Bocor, Iqbaal Ramadhan: Kecelakaan yang Menyenangkan