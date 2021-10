Akui ID LINE Pribadinya Bocor, Iqbaal Ramadhan: Kecelakaan yang Menyenangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Iqbaal Ramadhan ramai menjadi perbincangan di Twitter. Bukan karena mendapatkan dua nominasi di film Ali & Ratu Ratu Queens, Iqbaal menjadi sorotan setelah ID akun LINE pribadinya bocor ke publik.

Gara-gara ini, nama Iqbaal sempat menjadi trending topic di Twitter dengan kata kunci ‘Iqbaal Line’. Alih-alih terganggu, Iqbaal malah senang karena banyak orang yang tahu akun LINEnya. “Iya gue tahu, Line ID gue bocor. Biasa aja, gak perlu heboh,” tulis Iqbaal melalui unggahannya di Instagram Storynya pada Ahad, 10 Oktober 2021.

Iqbaal menyebut ID LINE sembilansatusatu awalnya ditujukan untuk pribadi. Namun, setelah bocor, Iqbaal merasa tidak ada hal pribadi yang perlu dirahasiakan. “Jadi feel free aja to add me kalau mau,” ujar pria yang identik dengan perannya sebagai Dilan ini.

Bocornya akun Iqbaal ini bermula dari unggahan Instagram Story manajer Iqbaal, Dinda Kamil. Dalam Instagram Story itu terdengar percakapan antara seorang pria dan Iqbaal tentang foto yang akan dikirim ke akun LINE Iqbaal. “Sembilan satu satu,” sebut Iqbaal dalam video itu.

Instagram Story ini lalu dibagikan di TikTok oleh akun ohmeliadong. Amel, nama pemilik akun itu mengaku langsung mengirimkan pesan ke akun tersebut dan mendapat balasan. “Seseneng itu, ada yang dapat enggak ID nya?” tulis Amel.

Benar saja, netizen pun ramai mengirimkan pesan pada Iqbaal. Menanggapi hal itu Iqbaal justru merasa senang. Ia juga meminta kesabaran bagi mereka yang belum mendapatkan balasan darinya. “Seru juga sih ngobrol-ngobrol receh. Kalo gue gabut dan pertanyaan lo absurd sih paling gue respon,” tulisnya.

Bagi Iqbaal, tidak ada kesalahan dalam hal akun ID LINE yang bocor ini. Ia justru mengaku bahagia bisa bercakap-cakap dengan penggemarnya sambil membunuh waktu. “Tidak ada kesalahan, hanya kecelakaan yang menyenangkan. Intinya, seru-seruan aja okeh? See you on the other side,” tulis mantan personil Coboy Junior ini.

Netizenpun ramai berkomentar soal bocornya ID LINE Iqbaal. “Sumpah Iqbaal gemes banget nanggepin id line nya yang bocor shshshs,” cuit akun jaem***. “Ngeliat insiden id line Iqbaal yang bocor kemarin-kemarin itu dan dia nanggepinnya happy-happy aja bahkan ngerespon tiap chat, jujurly salut banget sih,” cuit akun jej***. “Iqbaal napa baru bocor sekarang ID Line-nya sihhh, kan udah enggak pake Line lagi,” cuit akun esk****.

Namun banyak juga netizen yang menganggap ini bagian dari strategi promosi. Mengingat, percakapan antara Iqbaal Ramadhandan pria yang satunya terdengar seperti sudah diatur. “Kenapa pada percaya ID Line Iqbaal dah. Dari suaranya yang di ig story aja udah bau-bau trick marketing kok,” cuit akun dais***. “Sebagai manager enggak mungkin enggak punya kontak Line Iqbaal sebelumnya sih wkwkwk logika aja yakali manager enggak punya kontak artisnya,” cuit akun hyu***. “Tapi kepikiran enggak sih kayaknya ini tuh semacam marketing gitu. Dan juga berasa aneh aja kalo enggak ngeh ID Line enggak sengaja ke spill di IGS managernya,” cuit akun doky***.

DEWI RETNO

Baca juga: Ali & Ratu Ratu Queens dan Penyalin Cahaya Dominasi Nominasi FFI 2021