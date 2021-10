Selena Gomez dan Chris Evans Dikabarkan Berkencan, Ini Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Selena Gomez selama sepekan terakhir, kencang dikabarkan berpacaran dengan bintang Captain America, Chris Evans. Rumor itu muncul setelah diramaikan oleh para pengguna Twitter yang menjadi penggemar keduanya pada awal bulan ini.

Dilansir dari E!News, kabar ini bermula dari fakta yang ditemukan netizen bahwa Evans diketahui mengikuti akun Instagram Gomez dengan jumlah pengikut 267 juta itu pada Jumat, 8 Oktober 2021. "Gomez tidak mengikuti akunnya, tapi Evans mengikutinya," tulis E!News sambil menuliskan, tidak jelas kapan waktu tepatnya Evans mem-follow akun penyanyi yang akan berkolaborasi dengan Coldplay itu.

Lalu muncul gosip berikutnya, bahwa keduanya hendak bekerja sama dalam proyek film. Tapi, klaim ini, hingga sekarang belum bisa diverifikasi oleh keduanya.

Pada 1 Oktober 2021, sebuah foto diunggah di Twitter dan menjadi viral yang memperlihatkan dua bintang itu muncul secara terpisah dari tempat yang diklaim sama, sebuah restoran. Bagaimana fakta yang sebenarnya.

Foto Gomez yang keluar itu diambil pada November 2017 di luar studio Pilates di Los Angeles. Saat itu, mantan kekasih Justin Bieber itu mengenakan hoodie hitam berdiri membelakangi gedung bertuliskan, "Pilates," bukan restoran.

Selena Gomez. Instagram.com/@selenagomez

Adapun foto Evans, yang terlihat hendak memasukai mobilnya sambil membawa kotak kardus diambil pada Oktoer 2013 di lain kota. Lucunya, seolah tak ingin klaim sebelumnya dipatahkan, muncul dua foto lagi yang dibagikan di akun Twitter penggemar Gomez. Mereka membuat keterangan yang memperlihatkan kengototan bahwa Selena Gomez dan Chris Evans memang benar-benar berkencan.

"Chris Evans dan Selena Gomez terlihat meninggalkan studio yang sama di LA (1 Oktober)." Foto pertama menunjukkan foto diambil saat Gomez berada di luar studio rekaman di Los Angeles pada 1 Oktober. Tanggal dan bulannya benar, tapi tahunnya adalah 2019.

Pada foto kedua, memperlihatkan Evans, yang mengenakan kemeja raglan, jeans hitam, topi Boston Red Sox, dan topeng New England Patriots saat keluar dari sebuah hotel di London pada Juli 2020. Apa yang tidak tidak ditunjukkan di unggahan di Twitter itu adalah, Evans tidak sendirian saat itu.

Chris Evans, saat itu tengah bersama dengan aktris, Cinderella Lily James. Mereka tengah makan es krim Flake di taman London. Tapi keduanya tidak pernah mengkonfirmasi apakah mereka benar-benar berkencan.

Ada analisa menarik yang ditulis Cosmopolitan pada Jumat, 8 Oktober 2021. Jika argumentasi yang digunakan penggemar bahwa mereka berkencan sekadar Evans mengikuti akun media sosial Selena Gomez. "Siapa yang tidak mengikutri Selena, Anda tahu," tulis Cosmopolitan. Dengan pengikut di atas 250 juta, siapa yang menyangkal pesona gadis berbakat 29 tahun itu?

Dalam satu wawancara di Bravo's Watch What Happens Live with Andy Cohen pada 2015, Selena Gomez mengakui agak suka Chris Evans. "Saya agak naksir Chris Evans. Bukankah dia manis? Dia sangat lucu," kata Gomez sambil menambahkan, "Dia akan membenciku atau mencintaiku."

Tapi wawancara itu dilakukan enam tahun lalu. Memang segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi hingga kini, belum ada konfirmasi dari agensi Selena Gomez dan Chris Evans. Keduanya pun terlibat proyek film sendiri-sendiri. Film Gomez ke depan adalah Hotel Transylvania dan In the Shadow of the Mountain, sementara proyek Chris adalah The Grey Man, Lightyear, Little Shop of Horrors, dan Bermuda.

E|NEWS | COSMOPOLITAN

