Sukses dengan BTS, Coldplay Gandeng Selena Gomez di Lagu Let Somebody Go

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Inggris, Coldplay mengumumkan akan kembali berkolaborasi dengan penyanyi Selena Gomez. Mereka akan berkolaborasi melalui lagu berjudul Let Somebody Go, yang merupakan bagian dari album baru Coldplay Music of The Spheres.

Coldplay dan Selena Gomez kompak mengumumkan kolaborasinya ini melalui unggahan video berdurasi 15 detik di akun Twitter mereka pada Senin, 4 Oktober 2021. Dalam video tersebut, terlihat gambar animasi Bumi berotasi di ruang angkasa yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Video tersebut juga diiringi penggalan lagu Let Somebody Go yang dinyanyikan oleh Selena Gomez.

"Let Somebody Go - Coldplay X Selena Gomez // From #MusicOfTheSpheres, the new album, October 15th // @selenagomez," tulis akun Twitter resmi Coldplay.

Sebelum menggandeng Selena Gomez, Coldplay telah terlebih dulu berkolaborasi dengan grup K-Pop BTS melalui lagu My Universe. Seperti dilansir Billboard, Senin 4 Oktober 2021, lagu My Universe pertama kali rilis 24 September 2021 dan menjadi single kdua dalam album terbaru Coldplay, Music of Spheres yang rilis 15 Oktober 2021.

My Universe Coldplay x BTS ini sukses menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. My Universe menjadi lagu kedua Coldplay yang menduduki posisi puncak dan pertama kalinya sejak 2008. Sementara bagi BTS, ini menjadi lagu keenam yang ada di posisi puncak sejak September 2020. Dinyanyikan dalam lirik berbahasa Inggris dan Korea, lagu ini menjadi lagu ke 1.129 yang berada di posisi puncak dalam sejarah Billboard.

My Universe telah diputar sebanyak 11,5 juta kali di layanan streaming Amerika Serikat. Lagu ini juga diputar sebanyak 5,5 juta kali di radio. Pada minggu pertamanya rilis, lagu kolaborasi Coldplay dan BTS ini telah diunduh sebanyak 127 ribu kali. My Universe juga merupakan lagu kelima BTS yang debut di posisi pertama di Hot 100. Hal ini menjadikan BTS sebagai grup dengan lagu terbanyak untuk debut di No. 1.

