Benarkah Angelina Jolie Berkencan dengan The Weeknd?

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Jolie dan The Weeknd sempat membuat penggemar bertanya-tanya apakah mereka sedang berkencan. Pasangan beda profesi ini tertangkap kamera makan malam bersama di Santa Monica, California, akhir pekan lalu. Keduanya kedapatan makan malam di restoran Giorgio Baldi, tempat sama yang dikunjungi mereka Juli lalu.

“Mereka tidak berkencan,” ujar sumber terdekat mereka, seperti dilansir E! News, Kamis, 30 September 2021. “Mereka memiliki minat yang sama dan menikmati pembahasan ide bersama-sama untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan dengan ide itu."

Menurut si sumber, baik Jolie maupun The Weeknd baru-baru ini berbincang tentang proyek kemanusian. Mereka membahas tentang adanya kerjasama di proyek-proyek itu. “Abel senang membahas soal film dan seni,” ujar si sumber menyebut nama asli The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye.

Meskipun Jolie dan The Weeknd menikmati kebersamaan mereka, namun si sumber memastikan tidak ada asmara di antara keduanya. The Weeknd, ujar si sumber, senang bisa mengenal Jolie lebih jauh dan merasa mereka membentuk ikatan yang erat.

"The Weeknd dan Angelina bertemu lewat teman baik mereka di industri film dan hiburan. Mereka benar-benar terkesan dengan pertemuan pertama mereka awal musim panas ini dan tetap berhubungan setelahnya,” ujar sumber kedua.

Duta besar UNHCR, Angelina Jolie, bertemu pengungsian bersama putranya di kamp Tamil Mill Bus, Kabul, Afghanistan, Februari 2011. Jason Tanner/UNHCR via Getty Images

Saat The Weeknd and Jolie pertama kali berkencan, seorang sumber mengatakan pertemuan mereka untuk membicarakan bisnis. "Mereka tidak berusaha menyembunyikan (tanggal makan malam)," kata seorang sumber kepada Page Six pada Juni lalu. “Dia (The Weeknd) benar-benar fokus untuk masuk ke bisnis film. Dia memiliki serial HBO baru yang dia bintangi."

Penyanyi berusia 31 tahun ini dikabarkan akan menulis dan membintangi serial baru HBO berjudul The Idol. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah Angelina Jolie akan bergabung di proyek terbaru The Weeknd itu. Namun tidak lama setelah makan malam pertama mereka itu, The Weeknd dan Angelina Jolie terlihat menghadiri konser yang sama pada 10 Juni 2021 di Los Angeles.

The Weeknd pernah berkencan dengan Bella Hadid pada 2015 dan putus satu tahun setelahnya. Kemudian mereka kembali berpacaran pada 2017 setelah The Weeknd berselingkuh selama 10 bulan dengan Selena Gomez. The Weeknd dan Bella Hadid akhirnya berpisah lagi pada 2019.

Angelina Jolie berpisah dengan Brad Pitt pada 2016. Keduanya dikaruniai enam orang anak. Angelina Jolie juga sempat dikabarkan kembali berhubungan dengan mantan suaminya, Jonny Lee Miller.

DEWI RETNO |E! NEWS | PAGE SIX

Baca juga: Diduga Berkencan, Angelina Jolie dan The Weeknd Makan Malam Bersama di LA