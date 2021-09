Diduga Berkencan, Angelina Jolie dan The Weeknd Makan Malam Bersama di LA

Angelina Jolie berpose saat menghadiri acara British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) di Royal Albert Hall, London, 18 Februari 2018. AP Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Jolie dan The Weeknd kembali menghabiskan waktu bersama pada Sabtu malam, 25 September 2021 waktu setempat. Keduanya kepergok keluar dari restoran di kawasan Santa Monica, Los Angeles, California.

Melansir dari Daily Mail, ibu enam anak dan penyanyi itu menghabiskan waktu makan malam bersama selama dua setengah jam di restoran tersebut. Angelina Jolie dan The Weeknd datang terpisah, namun pulang bersama. The Weeknd terlihat mempersilakan Angelina Jolie untuk masuk dari sisi kanan mobil sedangkan dia memutar untuk masuk dari sisi kiri.

Perempuan 46 tahun itu mengenakan coat hitam dan rambutnya dibiarkan terurai. Pemeran Maleficent itu berjalan di belakang The Weeknd yang juga mengenakan pakaian serba hitam. Wajah keduanya tertutup oleh masker berwarna hitam.

Ini bukan pertama kalinya Angelina Jolie dan The Weeknd kepergok menghabiskan waktu bersama. Sebelumnya, mereka juga pernah terlihat datang ke restoran yang sama pada 30 Juni 2021. Saat itu, Jolie dan The Weeknd cukup mengejutkan banyak orang karena mereka belum pernah diketahui pergi bersama sebelumnya.

Namun seorang sumber mengatakan pertemuan mereka beberapa bulan lalu itu untuk membicarakan bisnis. "Mereka tidak berusaha menyembunyikan (tanggal makan malam)," kata seorang sumber kepada Page Six pada Juni lalu. “Dia (The Weeknd) benar-benar fokus untuk masuk ke bisnis film. Dia memiliki serial HBO baru yang dia bintangi."

Penyanyi berusia 31 tahun yang bernama asli Abel Tesfaye ini dikabarkan akan menulis dan membintangi serial baru HBO berjudul The Idol. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah Angelina Jolie akan bergabung di proyek terbaru The Weeknd itu. Namun tidak lama setelah makan malam pertama mereka itu, The Weeknd dan Angelina Jolie terlihat menghadiri konser yang sama pada 10 Juni 2021 di Los Angeles.

The Weeknd pernah berkencan dengan Bella Hadid pada 2015 dan putus satu tahun setelahnya. Kemudian mereka kembali berpacaran pada 2017 setelah The Weeknd berselingkuh selama 10 bulan dengan Selena Gomez. The Weeknd dan Bella Hadid akhirnya berpisah lagi pada 2019.

Angelina Jolie berpisah dengan Brad Pitt pada 2016. Keduanya dikaruniai enam orang anak. Angelina Jolie juga sempat dikabarkan kembali berhubungan dengan mantan suaminya, Jonny Lee Miller.

