Musim Kedua The Last of Us, Ada 4 Pemeran Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Last of Us musim kedua atau The Last of Us 2 ada empat pemeran baru yang membintangi tayangan adaptasi dari game atau gim PlayStation berjudul sama. Laporan IGN, dikutip Antara, Sabtu, 2 Maret 2024, pemeran baru serial tersebut Danny Ramirez berperan sebagai Manny, Ariela Barer sebagai Mel, Tati Gabrielle sebagai Nora, dan Spencer Lord sebagai Owen.

Danny Ramirez pernah membintangi film Marvel Cinematic Universe, The Falcon and the Winter Soldier, Ariela Barer membintangi Runaways, Tati Gabrielle berperan dalam filam Chilling Adventures of Sabrina. Adapun Spencer Lord dalam film Family Law.

Tentang Serial The Last of Us

Dalam The Last of Us musim kedua, Manny digambarkan sebagai prajurit setia yang menyembunyikan rasa sakit dari luka lama. Ada rasa takutnya, dia akan mengecewakan teman-temannya saat dibutuhkan.

Karakter Mel, dokter muda yang menghadapi tantangan dari realita perang dan kesetiaan atas kesukuan (tribalisme). Nora petugas medis militer yang harus berjuang menghadapi perbuatan salahnya pada masa silam. Owen merupakan karakter bersifat enggan melawan orang yang tidak bisa dibencinya.

Tak keempat pemeran baru, para pemeran musim pertama, The Last of Us masih muncul, antara lain Pedro Pascal sebagai Joel), Bella Ramsey sebagai Ellie.

Musim kedua The Last of Us kemungkinan akan mengadaptasi kisah dalam gim The Last of Us Part II. HBO rumah produksi belum mengungkapkan tanggal perilisannya meskipun telah membocorkan The Last of Us 2 akan tayang pada 2025.

Serial yang diadaptasi dari gim garapan pengembang Naughty Dog itu menceritakan perjuangan bertahan hidup Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsay) di kota yang terserang penyebaran wabah jamur berbahaya. Wabah yang membuat manusia menjadi zombi.

The Last of Us merupakan serial film yang diproduksi oleh HBO dan tayang pada 2023. Film ini disebut sebagai salah satu adaptasi live action dari video game terbaik. The Last of Us Season 1 menceritakan tentang kisah Joel, seorang penyelundup yang bertugas untuk mengawal Ellie, untuk melintasi Amerika Serikat setelah situasi apokaliptik.

Setelah penayangannya, film ini telah mendapat beragam penghargaan seperti MTV Movie and TV Award untuk duo terbaik yang diraih oleh Pedro Pascal dan Bella Ramsey, MTV Movie and TV for Best Show, dan The Game Award for Best Adaptation, dikutip dari Cosmopolitan.

ANDIKA DWI | RADEN PUTRI | ANTARA

