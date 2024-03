Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim kedua serial House of The Dragon atau House of The Dragon 2 akan tayang pada Juni 2024. Serial ini diadaptasi dari novel Fire & Blood karya George R. R. Martin, serial House of the Dragon mengikuti kisah Dinasti Targaryen di benua fiksi bernama Westeros.

House of The Dragon merupakan serial fantasi yang diproduksi HBO dan tayang dengan 10 episode pada 2022 lalu. Pengumuman tentang kelanjutan musim kedua serial ini pun telah diumumkan seminggu setelah penayangan perdana serial tersebut.

Laporan Variety, dikutip Antara, jadwal penayangan serial spin-off Game of Thrones itu diumumkan oleh Kepala Bagian Streaming dan Gaming Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette dalam wawancara dengan Morgan Stanley's Technology, Media, and Telecom pada Senin, 4 Maret 2024.

Meski Perrette tidak memberikan informasi detail mengenai tanggal penayangan, namun ini bocoran terbanyak yang dibagikan mengenai musim kedua. Pimpinan HBO Casey Bloys memberi bocoran rencana peluncuran itu pada November 2023. Waktu itu, ia menyebut rencana dirilis pada awal musim panas waktu setempat.

Cerita House of The Dragon 2

Cerita dari House of The Dragon musim kedua akan ditayangkan berjumlah 8 episode dan menggunakan latar waktu 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones dan 100 tahun setelah Dinasti Targaryen menyatukan Seven Kingdoms.

Cuplikan yang dirilis oleh HBO pada 3 Desember 2023, terlihat pertempuran naga di Westeros. Trailer musim kedua mengungkapkan tidak ada jalan kembali bagi Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) dan Alicent Hightower (Olivia Cooke).

"Tidak ada perang yang lebih dibenci oleh para dewa daripada perang antara kerabat," kata Rhaenys (Eve Best) dalam cuplikan tersebut. "Dan tidak ada perang yang lebih berdarah daripada perang antara naga."

House of The Dragon 2 ini akan kembali dibintangi oleh pemeran-pemeran dari musim sebelumnya antara lain Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, dan Matthew Needham.

Ada pula pemeran baru yang dikonfirmasi sebelumnya antara lain, Abubakar Salim sebagai Alyn of Hull, Gayle Rankin sebagai Alys Rivers, Freddie Fox sebagai Ser Gwayne Hightower, dan Simon Russell Beale sebagai Ser Simon Strong.

