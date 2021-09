Selamat, It's Okay to Not Be Okay Masuk Nominasi Emmy Awards 2021

Drama Korea It's Okay To Not Be Okay. Foto: Twitter.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea, It's Okay to Not Be Okay berhasil masuk nominasi di ajang International Emmy Awards 2021 untuk kategori TV Movie/Mini Series. Ada 44 nominasi dari 11 kategori yang diumumkan oleh International Academy of Television Arts & Sciences, Kamis, 23 September 2021.

“Kami sangat bangga dengan nominasi kami dan pemecahan rekor jumlah negara peserta. Untuk kalian yang takut pandemi akan memperlambat prodksi TV di seluruh dunia, ini jawaban buat kalian,” ujar Presiden dan CEO International Academy, Bruce Paisner dalam pernyataannya yang dimuat di laman iemmys.tv.

Ada 24 negara yang masuk dalam daftar nominasi. Antara lain, Argentina, Belgia, Brazil, Kanada, Cili, Cina, Kolombia, Mesir, Prancis, India, Israel, Jepang, Libanon, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Thailand, Inggris, dan Amerika.

It’s Okay to Not Be Okay masuk nominasi untuk kategori TV Movie/Mini Series bersama tiga nominator lainnya. Pesaing drama yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji ini adalah Atlantic Crossing - Norwegia, Des – Inggris, Todas As Mulheres do Mundo (All the Women in the World) – Brasil.

Serial produksi Studio Dragon, Story TV dan Goldmedalist ini bukan satu-satunya yang berasal dari Korea Selatan. Acara I-Land produksi CJ ENM, Studio Take One dan Big Hit Entertainment juga menjadi nominasi di ajang International Emmy Awards. I-Land masuk nominasi untuk kategori Non-Scripted Entertainment.

Nantinya seluruh trailer program dan wawancara eksklusif nominator akan ditampilkan online selama Festival International Emmy® World Television dari 12-22 November 2021. Festival ini bisa disaksikan melalu laman www.iemmys.tv. Sementara untuk acara pengumuman pemenang akan diadakan di New York, Senin, 22 November 2021.

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay yang amat populer pada tahun lalu ini menceritakan dua orang yang berbeda dunia dan kepribadian saling jatuh cinta, menyembuhkan luka emosional satu sama lain. Serial ini juga mengangkat berbagai tema menarik, seperti drama keluarga, bromance, dan misteri.

DEWI RETNO| IEMMYS.TV|