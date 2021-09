Anak Demam Tinggi Hingga Kejang, Chacha Frederica: Hancur Hati Ini Lari ke RS

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Chacha Frederica mengungkapkan kesedihannya ketika putrinya yang baru berusia 1 tahun pada April lalu mengalami demam tinggi hingga kejang. Perasaannya hancur ketika mengantarkan putrinya ke rumah sakit tengah malam tadi.

"Astagfirullohalazim, hacur hati ini malam harus lari-lari ke RS, Cassia panas sampai kejang tadi," tulis Chacha di Instagram pada Rabu, 8 September 2021.

Istri Bupati Kendal Dico Ganindito ini mengunggah foto saat mendampingi putrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Chacha tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah diberi kemudahan untuk bisa sampai di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dengan selamat.

"Alhamdulillah sudah mendapat perawatan suhu badan dari 39.5 ; 20 menit kemudian cek suhu badan di 38.5, 20 menit kemudian cek Alhamdulillah skarang di angka 36.7," tulisnya.

Setelah melakukan tes PCR, putri Chacha dinyatakan negatif Covid-19. "Hasil darah demam berdarah negative, tapi trombosit turun, InsyaAllah akan di lakukan observasi lebih lanjut di ruang rawat inap," tulisnya.

Chacha tak berhenti berdoa agar kondisi putrinya cepat membaik. Ia juga meminta pengikutnya untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan putrinya. "Minta waktu dan keikhlasannya sedikit untuk doain Cassia binti Dico Ganinduto.. Insyaallah Allah sembuhkan badannya, di berikan kesehatan lahir dan batin, di panjangkan umurnya dalam kesholehan, keselamatan dan kebahagiaan selalu ya," tulisnya.

Tidak berselang lama, Chacha menyampaikan kalau putrinya sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap pukul 01.30 WIB. Chacha selalu berada di samping putrinya termasuk saat perawat memindahkan ke ruang rawat inap. "Cassia butuh nyaman sama saya, jadi saya juga ikut naik di atas kasur selama di emergency dan suster bilang gapapa saat di pindahkan ke kamar di atas saya tetap di atas kasur," tulisnya.

Dico juga terlihat khawatir dan selalu mengawasi putrinya di samping tempat tidur. Setelah pindah ke ruang rawat inap, suhu tubuh putri Chacha sudah turun menjadi 35,8 derajat Celcius. Hal tersebut sangat disyukuri oleh Chacha dan Dico.

Sejumlah sahabat selebritas memberikan semangat kepada Chacha Frederica dan Dico Ganindito serta mendoakan Cassia agar segera pulih. "You both keeps strong Chaca dan masnya,Bismillah kuat," tulis Krisdayanti. "Cepet sembuh Cassia sayang," tulis Kalina Ocktaranny. "Semangat ibuuuuu," tulis Bunga Zainal.

