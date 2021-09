Lewati Masa Sulit, Fairuz A. Rafiq Merasa Dicintai dan Dihargai Sonny Septian

TEMPO.CO, Jakarta - Fairuz A. Rafiq mengungkapkan perjalanan rumah tangganya bersama sang suami Sonny Septian tidaklah mudah. Untuk bisa sampai di titik saat ini, keduanya harus melewati masa sulit yang tidak sebentar.

"Inget ga sayang? kmu pernah ada di titik sulit materi,dan kita bisa lewatin semua itu, sampe Allah mulai membuka pintu rezeki kita," tulis Fairuz di Instagram pada Selasa, 7 September 2021. Fairuz mengunggah sejumlah foto kenangannya bersama Sonny dan kedua anaknya.

Meski banyak rintangan, Fairuz dan Sonny melewatinya bersama-sama dan terus berdoa. "Banyak hal yang kita lalui masa-masa sulit, ujian kehidupan, dijaukan dari yang gak baik dan di dekatkan dengan yang baik, satu persatu berproses tapi doa-doa kita sama ALLAH semakin diwujudkan," tulisnya.

Fairuz yang tengah mengandung anak ketiga ini teringat dengan momen Sonny yang pernah masuk nominasi suatu ajang penghargaan beberapa tahun lalu. Saat itu Sonny gagal memenangkan nominasi tersebut dan cukup sedih. Fairuz mencoba memberikan semangat kepada Sonny untuk tidak putus asa. "InsyaAllah kamu akan di kasih kemenangan di saat yg menurut Allah tepat kamu pasti dapet kok, percaya deh,” kata Fairuz saat itu.

Benar saja, tiga tahun kemudian Sonny kembali masuk nominasi dan kali ini ia memenangkan penghargaannya. Fairuz mengaku sangat bahagia ketika nama Sonny dipanggil sebagai pemenang. Saat naik ke atas panggung untuk mengambil piala, Sonny membuat Fairuz sangat terharu.

"Kamu sebut nama istri kamu dan anak-anak yang membuat aku semakin merasa sebagai wanita yang sangat di cintai dan di hargai atas semua perjuangan kmu dr titik sulit sampai saat kamu berhasil dan juga kamu ga lupa sedikitpun menyebut nama keluarga besar kita dan orang tua kita," tulisnya.

Fairuz kemudian menyinggung perihal keyakinan sebagian besar orang bahwa kesetian perempuan diuji ketika laki-laki tidak memiliki apa-apa. Namun kesetiaan laki-laki diuji ketika memiliki segalanya. "Gak banyak yang tahu semua proses yang kita lalui ya bie, termasuk orang-orang yang dulu memandang rendah kita tapi kita membalasnya dengan senyum,kebaikan, tanpa dendam, dan tetap rendah hati," tulisnya.

Perempuan 35 tahun ini juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang disebut sebagai sahabat Sonfai karena selama ini selalu memberikan dukungan dan doa kepada mereka. "Doakan kami selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan bathin ya," tulisnya.

Unggahan Fairuz ini membuat Sonny Septian terkesan. Ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Fairuz yang selalu mendukung di masa senang dan sulitnya."Terlalu sweet sayang, my love my life my support system, love u," tulis Sonny di kolom komentar.

Sebelumnya, mantan suami Fairuz A. Rafiq, Galih Ginanjar merasa bersalah dan mengaku sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab untuk putra semata wayangnya. Galih mengaku sampai saat ini belum punya nyali untuk mendatangi rumah Fairuz. Ia masih malu atas kelakuan yang pernah ia lakukan terhadap Fairuz.

