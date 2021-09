Coki Pardede Dikabarkan Ditangkap, Ernest Prakasa: Jadi Pelajaran yang Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Komika, Coki Pardede ditangkap Satuan Reserse Naroba Polres Metro Tangerang Kota di kediamannya, Cisauk, Tangerang Selatan, pada Rabu, 1 September 2021. Ia ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.

Usai menyebar penangkapan komedian bernama asli Reza Pardede ini, akun Instagramnya diriuhkan netizen yang mempertanyakan kabar itu. "Yang benar nih ditangkap karena narkoba," tulis @iqbalrauf. "Titip sendal," tulis @suneok_al_vacum. "Serius ketangkap?" tulis @kipratma. "Prank kena tangkap konsumsi dan kepemilikan sabu????" tulis @diditkharisma.

Di Twitter, kata kunci Coki Pardede mulai ramai dicuitkan juga untuk membicarakan soal penangkapan komika yang kerap berduet dengan Tretan Muslim itu. Pengguna Twitter mengaitkan dengan pembebasan penyanyi dangdut, Syaipul Jamil yang bebas hari ini. "Here we go: Coki Pardede In Syaipul Jamil Out," cuit @ezekieleki. "Bang Ipul, 'Cok gantikan yak'," tulis @aandyeka_.

Sutradara dan komika, Ernest Prakasa juga mengomentari soal penangkapan ini. Lewat cuitan di akun Twitternya, ia mengunggah berita penangkapan itu. "Semoga jadi pelajaran bagi yang lain," tulisnya.

Komedian, Adjis Doa Ibu yang bernama asli Abdul Aziz Batubara membenarkan penangkapan Coki Pardede. "Terkait ada komika tertangkap narkoba itu benar adanya. Semoga jadi pelajaran untuk seua orang," tulisnya di akun Twitternya, setengah jam lalu.

