Usai Lee Seung Gi Konfirmasi Pacari Lee Da In, Dispatch Rilis Foto-foto Kencan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Lee Seung Gi dan Lee Da In telah mengonfirmasi bahwa mereka berdua berpacaran. Seiring dengan kabar tersebut, Dispatch merilis foto saat keduanya menghabiskan waktu bersama.

Dalam berbagai foto yang dirilis, Lee Seung Gi terlihat mengenakan kemeja berwarna biru muda dan topi berwarna hitam. Meski wajahnya ditutupi oleh masker, postur tubuh dan sorotan matanya terlihat jelas bahwa itu adalah Lee Seung Gi.

Dilansir dari Soompi, foto tersebut diambil saat Lee Seung Gi dan Lee Da In berada di Provinsi Gangwon pada akhir musim gugur 2020. Lee Da In mengenakan kaos lengan panjang berwarna cokelat, celana panjang berwarna putih, dan masker. Lee Seung Gi dan Lee Da In memang tidak terlihat jalan berdampingan bersama. Menurut Dispatch, Lee Seung Gi dan Lee Da In berhenti di sebuah bank, masuk dan keluar pada waktu yang berbeda.

Dispatch merilis foto-foto setelah Lee Seung Gi dan Lee Da In dikonfirmasi berkencan. Foto/Instagram

Di hari yang sama keduanya juga mengunjungi nenek Lee Seung Gi di Sokcho, Gangwon. Lee Seung Gi masuk ke dalam mobil terlebih dulu disusul dengan Lee Da In. Nenek Lee Seung Gi berdiri di depan mobil mereka dan membelakangi kamera. Saat di dalam mobil Lee Da In membuka maskernya sehingga semakin terlihat jelas wajahnya saat duduk di samping Lee Seung Gi yang tengah menyetir.

Media lokal Sports Kyunghyang mengabarkan Lee Seung Gi dan Lee Da In telah berpacaran sejak akhir 2020. Keduanya terpaut usia lima tahun, namun memiliki banyak kesamaan. Keduanya tertarik di bidang seni peran hingga bermain golf. Kesukaan dan hobi ini membuat mereka semakin dekat.

Aktor dan penyanyi Lee Seung Gi /Instagram - @leeseunggi.official)

Lee Da In adalah putri dari aktris senior Kyeon Mi Ri dan adik dari aktris Lee Yu Bi. Banyak orang dalam industri hiburan Korea yang telah mengetahui hubungan bintang drama Korea Mouse itu dengan Lee Da In. Dikabarkan bahwa Lee Seung Gi selalu menghabiskan waktu dengan Lee Da In saat sedang tidak ada jadwal syuting.

Pihak agensi Lee Da In, 9Ato Entertainment juga telah mengonfirmasi hubungan artisnya dengan Lee Seung Gi. "Mereka telah dengan hati-hati mengenal satu sama lain sejak lima atau enam bulan yang lalu," katanya pada Senin, 24 Mei 2021.

