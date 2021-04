Cheon Jeong Ha Meninggal, Produser Mouse Sebut Proses Syutingnya Sudah Rampung

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Cheon Jeong Ha meninggal pada Selasa, 27 April 2021. Cheon Jeong Ha membintangi drama Korea yang masih berjalan, Mouse di tvN dan berperan sebagai ibu dari Na Chi Guk (Lee Seo Joon) yang merupakan teman sekolah Jung Ba Reum, diperankan oleh Lee Seung Gi dan seorang penjaga penjara.

Produser Mouse telah memberikan pernyataan resmi terkait adegan mendiang Cheon Jeong Ha drama tersebut pada Kamis, 29 April 2021. Ia mengatakan sebelum meninggal, Cheon Jeong Ha telah menyelesaikan seluruh proses syutingnya di drama tersebut.

"Mendiang Cheon Jeong Ha muncul dalam drama kami sebagai ibu Chi Kook. Dia menyelesaikan semua syutingnya, dan beberapa adegannya belum ditayangkan. Mereka akan ditayangkan sesuai jadwal," kata produser Mouse dilansir dari Soompi pada Jumat, 30 April 2021.

Kabar meninggalnya Cheon Jeong Ha diungkapkan oleh keluarganya satu hari setelah kejadian. Pihak keluarga menyatakan penyebab kematian aktris berusia 52 tahun ini diperkirakan akibat serangan jantung. Jenazah Cheon Jeong Ha disemayamkan di rumah duka, Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul.

“Dia ditemukan tewas di rumahnya pada hari sebelumnya (Selasa, 27 April 2021). Dia menderita tekanan darah rendah. Penyebab kematian diperkirakan henti jantung karena tekanan darah rendah dan gagal jantung kongestif," kata keluarga Cheon Jeong Ha pada Rabu, 28 April 2021.

Cheon Jeong Ha telah berakting sejak 1990-an dan muncul dalam karya teater, film, dan drama. Ia memainkan peran pendukung dalam banyak drama termasuk Phoenix, Flower of Evil, Forest of Secrets, More Than Friends, dan Beyond Evil.

MARVELA

