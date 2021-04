Lulusan Terbaik dan Jebolan Indonesian Idol, Gelar Dokter Kevin Samuel Terancam

TEMPO.CO, Jakarta - Kevin Samuel, dokter umum yang viral karena konten video TikTok tentang persalinan yang dianggap melecehkan itu merupakan peserta jebolan Indonesian Idol special season yang masih berjalan ini. Ia lolos di babak audisi dan kandas di babak Eliminasi pertama.

Usai dipastikan kandas, dokter muda tengah magang di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta itu mengunggah fotonya berlatar belakang logo Indonesian Idol di akun Instagramnya, 2 Desember 2020. "Aku sangat bersyukur dan terberkati oleh satu-satunya penyelamatku, Yesus Kristus karena memberiku kesempatan mengikuti audisi Indonesian Idol special season," tulisnya pada unggahan itu.

Kevin merasa luar biasa berhasil menembus audisi Indonesian Idol yang menurutnya sulit diraih. "Dari kecil nonton Idol dan sekarang udah benar-benar merasakan dapat Golden Ticket dan tahap eliminasi," tulisnya.

Berkat di Indonesian Idol, ia berkenalan dengan peserta kembar Melisha dan Melitha Sidabutar. Dokter yang juga selebgram itu dikabarkan sempat dekat dengan Melisha Sidabutar sebelum meninggal pada 8 Desember 2020.

Kevin Samuel. Instagram

Sebelum meninggal, Melisha adalah peserta Indonesian Idol hingga tahap Eliminasi 3. Selama prosesi pemakaman, terlihat Kevin mendukung saudara kembarnya, Melitha mengatasi masa-masa sulit.

Dari akun Instagramnya, lewat unggahan-unggahanya, Kevin adalah satu dari dua orang lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha yang disumpah sebagai dokter pada 30 April 2019. Saat mengunggah foto yang memperlihatkan ia berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai Lulusan Indeks Prestasi Kumulatif Terbaik, Kevin menulis keterangannya pendek. "Only by His grace," tulisnya.

Pada 5 Mei 2019, Kevin mengunggah foto bersama teman-temannya saat disumpah sebagai dokter. Ia menuliskan perjuangannya yang panjang untuk menjadi dokter.

"19 Agustus 2013 - 30 April 2019, 5 tahun 8 bulan 12 hari. Nyangka nggak sih sampai di titik ini? Jujur aja engga. But we did it. Kami menaklukannya. 23 kali ujian blok. 4 jenis ujian tiap blok. 3 jenis ujian komple. 1 kali ujian KTI. 13 kali ujian stase. Ratusan kali BST CBD MiniCEX. Attitude dan pengetahuan ditempa 765 x 24 jam. Sepaket CBT dan OSCE UKMPPD, Wow!" tulisnya.

Kevin Samuel. Instagram

Ia menambahkan tulisan di unggahan itu bahwa semua perjuangan itu awal dari perjalanan mereka sebagai dokter. "Semoga gelar ini dapat kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," tulisnya.

Kini, Kevin Samuel tengah memperjuangkan tindakannya membuat video TikTok bertema persalinan yang dianggap melecehkan perempuan dan profesi dokter itu sendiri. Di video itu ia berperan sebagai dokter yang menerima pasien bersiap melahirkan dan sudah pembukaan 3. Ekspresinya sebagai dokter yang memeriksa pasien dianggap amat melecehkan.

Tak pelak, kecaman bertubi-tubi ia terima. Koleganya, sesama dokter pun kesal dengan ulahnya. Bahkan ada desakan dari masyarakat agar gelar dokternya dicabut. Ia pun dianggap melanggar Etika Kedokteran. Akun TikToknya menghilang dan Instagramnya ia tutup kolom komentar. Meski Kevin Samuel sudah membuat video permintaan maaf, tampaknya ia harus banyak berdoa agar gelarnya selamat.

