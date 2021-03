Netflix Umumkan Yoo Ji Tae dan Kim Yun Jin akan Bintangi Money Heist Versi Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix secara resmi mengumumkan para pemain untuk drama Korea terbaru yang diadaptasi dari original series Spanyol populer, La casa de Papel atau Money Heist. Drama Money Heist versi Korea ini akan menghadirkan sejumlah bintang ternama Korea, termasuk Yoo Ji Tae dan Kim Yun Jin.

Yoo Ji Tae sebelumnya bermain di The Swindlers, Money, dan Svaha: The Sixth Finger). Ia akan berperan sebagai Profesor. Adapun Kim Yun Jin berakting di Seven Days, Ode to My Father, Lost, dan Mistresses. Ia akan berperan sebagai inspektur bernama Seon Woojin dari Tim Satuan Tugas.

Serial original Netflix La Casa de Papel ini akan mengambil latar di Semenanjung Korea dan akan memberikan napas baru ke dalam cerita aslinya. Money Heist versi Korea ini total ada 12 episode danberpusat pada para anggota grup yang direkrut oleh Profesor, para sandera, dan Tim Satuan Tugas yang menangani perampokan.

Serial Netflix Money Heist akan dibuat dalam versi Korea Selatan. Instagram/@money__heist

Serial adaptasi Korea, La Casa de Papel ini akan disutradarai oleh Kim Hong Sun dan ditulis oleh Ryu Yong Jae, Kim Hwan Chae, dan Choe Sung Jun. Serial ini diproduksi oleh BH Entertainment dan Contents Zium.

Berikut para pemain Money Heist atau La Casa de Papel versi Korea yang akan ditayangkan di Netflix. Anggota geng diperankan oleh Yoo Ji Tae sebagai profesor, Park Hae-soo (Berlin), Jeon Jong Seo (Tokyo), Lee Won Jong (Moscow), Kim Ji Hun (Denver), Jang Yoon Ju (Nairobi), Park Jung Woo (Rio), Kim Ji Hun (Helsinki), dan Lee Kyu Ho (Oslo). Adapun Tim Satuan Tugas dimainkan oleh Kim Yun Jin (Seo Woo Jin) dan Kim Sung O (Cha Moo Hyuk). Tim Sandera diperankan oleh Park Myung Hoon (Cho Youngmin), dan Lee Joo Been (Youn Misun).