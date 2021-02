Bridgerton Musim Kedua Sangat Dinanti, Simone Ashley Siap Jadi Pemeran Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Simone Ashley yang kenal lewat serial film Sex Education akan menjadi pemeran utama wanita untuk Bridgerton musim kedua. Dilansir The Hollywood Reporter, Selasa, Ashley akan berperan sebagai Kate Sharma, kekasih dari Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Musim kedua ini diadaptasi dari buku kedua dalam seri novel karya Julia Quinn, "The Viscount Who Loved Me".

Kate Sharma adalah pendatang baru di London. Dia pintar, keras kepala dan tidak tahan dengan orang bodoh termasuk Anthony Bridgerton. Serial ini membuat ulang cerita yang ada dalam novel dan menggunakan pemain dari berbagai ras seperti pada musim perdananya. Di buku aslinya, Kate Sharma bernama Kate Sheffield.

Seri novel karya Quinn berfokus pada pasangan yang berbeda di setiap buku, begitu juga dengan serial yang dibuat oleh Chris Van Dusen selaku sutradara dan Shonda Rhimes sebagai produser eksekutif. Van Dusen mengatakan ingin sekali menampilkan Phoebe Dyvenor dan Rege-Jean Page meski hanya menjadi pemeran pendukung.

Simone Ashley sendiri telah bermain di beberapa serial seperti "The Sister" dan "Broadchurch" musim ketiga.

Siapa yang sudah tidak sabar menonton Bridgerton musim kedua?