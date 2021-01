Bridgerton Banyak Ditonton, Streaming Lagu-Lagu Soundtrack Serial Itu Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Netflix Bridgerton yang diklaim menyedot lebih dari 63 juta pemirsa memicu melonjaknya angka streaming lagu grup musik Vitamin String Quartet (VSQ). Komposer Kris Bowers menjadi orang di balik sentuhan musik serial berlatar era Regency di Inggris tersebut. Sementara Vitamin String Quartet-lah yang sebenarnya memberikan sedikit bumbu-bumbu modern dalam soundtrack yang diinginkan sang kreator Chris Van Dusen.

Sejak dirilisnya soundtrack serial film Bridgerton, streaming lagu-lagu Vitamin String Quartet meroket jadi 350 persen di seluruh DSP dan mengumpulkan pendengar lebih dari 50 persen baik di Spotify dan Amazon Music. Bridgerton saat ini jadi soundtrack album nomor satu di iTunes dan nomor lima secara keseluruhan.

Vitamin String Quartet (VSQ) adalah kelompok musik berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka dikenal karena memainkan lagu-lagu tribute atas lagu-lagu hits yang sudah ada dengan gaya rock namun hanya menggunakan alat-alat musik bersenar.

Lagu-lagu yang dimainkan VSQ di Bridgerton di antaranya adalah "Thank U, Next" dari Ariana Grande, "Girls Like You" yang dinyanyikan Maroon 5, "In My Blood" dari Shawn Mendes, "Bad Guy" milik Billie Eilish bahkan lagu Taylor Swift "Wildest Dreams".

Grup tersebut juga menginspirasi Bowers, yang berkata, "Dalam episode lima, kami membuat cover dari karya ini oleh seorang seniman bernama Celeste, dan itu terinspirasi oleh kuartet string. Untuk itu, kami menggunakan pemain cello bernama Hillary Smith, teman sekolah saya, dan kami merekam 'Strange'."

Vitamin String Quartet telah menjangkau khalayak global yang mainstream meskipun begitu banyak orang yang bekerja dari rumah, Variety dikutip Rabu 20 Januari 2021.