5 Karakter Song Joong Ki yang Bikin Penggemar Terpesona

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lama dinantikan, bintang Korea Selatan Song Joong Ki kembali hadir pada bulan Februari lewat perannya sebagai pilot pesawat luar angkasa dalam film "Space Sweepers", serta seorang pengacara dari mafia Italia di drama "Vincenzo".

Memulai kariernya pada tahun 2008, ia berhasil memikat para penggemar lewat berbagai film dan dramanya. Ingin bernostalgia melihat apa saja karakter mantan suami Song Hye-kyo ini beberapa tahun belakangan? Simak lima karakter Song Joong Ki yang menawan di drama Korea berikut ini.

1. Nice Guy

"Nice Guy" adalah drama pertama Song Joong Ki sebagai pemeran utama. Ketika itu, dirinya sudah banyak dikenal lewat kemunculannya di beberapa drama, film, dan variety show yang berhasil mencuri perhatian. Meski demikian, "Nice Guy" sangat penting dalam perjalanan kariernya untuk membuktikan jangkauan serta kemampuan akting Joong-ki sebagai pemeran utama.

Karakternya sebagai Maru, seorang mahasiswa kedokteran baik hati yang rela mengorbankan semua hal untuk wanita yang dicintai berubah menjadi sosok pria dengan jalan gelap yang ingin membalas dendam terhadap wanita yang mengkhianatinya.

2. Descendants of the Sun

"Descendants of the Sun" adalah kemunculan kembali Song Joong Ki yang begitu lama ditunggu-tunggu setelah ia menjalani wajib militer. Baru saja menjadi seorang tentara, ia dengan baik memerankan sosok Kapten Pasukan Khusus Yoo Si-jin. Karakternya dipuja oleh banyak orang karena keberanian, nama baik, dan kecerdasannya. Seperti kebanyakan peran pasca-militer, Song Joong Ki mampu menunjukkan sisi lainnya yang lebih dewasa dan kontras dengan citra flower boy sebelumnya.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo (Instagram @kyo1122)

3. Arthdal Chronicles

Song Joong Ki menampilkan karakter yang unik dalam drama "Arthdal Chronicles". Tak hanya itu, ia juga memerankan dua karakter berbeda bernama Eunseom dan Saya. Kisah fantasi yang menceritakan tentang berbagai suku dan individu yang mencari kekuasaan di tanah kuno Arth sangatlah menarik dan belum pernah ada sebelumnya di antara drama Korea. Tanpa disadari, Anda akan tersenyum melihat manisnya Eunseom dan Tanya (Kim Ji-won), sambil terpesona menyaksikan karakter Song Joong Ki yang kuat dan memiliki banyak otot.

Song Joong Ki, Kim Ji Won, dan Jang Dong Gun di drama Arthdal Chronicles. Soompi

4. Space Sweepers

Song Joong Ki akan menunjukkan kemampuannya kembali lewat film blockbuster luar angkasa "Space Sweepers". Dalam film ini, ia memerankan seorang pilot jenius Kim Tae-ho yang rela melakukan apa saja demi uang. Berlatar belakang tahun 2092, Kim Tae-ho dan anggota timnya yang tidak memiliki kecocokan satu sama lain terus mengumpulkan puing-puing ruang angkasa untuk bertahan hidup. Mereka secara tidak sengaja menemukan robot menyerupai manusia dan mencoba menghasilkan keuntungan besar lewat cara yang berbahaya.

5. Vincenzo

Song Joong Ki juga akan kembali hadir dalam drama terbaru "Vincenzo" di mana ia memerankan seorang pria yang bekerja pada mafia Italia. Kembali ke Korea untuk mencari harta karun yang disembunyikan oleh para mafia, secara tak sengaja ia terlibat dalam tuntutan hukum melawan seorang konglomerat yang jahat. Seperti yang telah ditunjukkan sepanjang kariernya, Song Joong Ki akan menghidupkan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya. Ia terlihat tampan terlepas apapun yang dikenakan, namun semakin menawan dalam setelan jasnya.