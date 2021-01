Film Animasi Nussa Segera Tayang di Bioskop, Ini Cuplikan Kisahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi Nussa dari studio The Little Giantz dan Visinema Pictures yang meluncurkan trailer resmi, Minggu 10 Januari 2021 akan ditayangkan di layar lebar.

Nussa yang diproduseri Ricky Manoppo dan Anggia Kharisma adalah film animasi pertama dari Visinema. Produser Anggia berharap cuplikan film ini bisa mengobati kerinduan penonton atas tokoh Nussa.

"Sebagai rilisan animasi pertama dari Visinema yang bekerja sama dengan The Little Giantz kami sangat excited dalam proses film ini, perlu keseriusan dan kesabaran selama memproduksi filmnya. Sebagai kado awal tahun, kami persembahkan Official Trailer dari filmnya yang akan segera tayang di bioskop.", kata Anggia dalam keterangan resmi, dikutip Senin 11 Januari 2021.

Film Nussa disutradarai Bony Wirasmono yang naskahnya ditulis oleh Muhammad Nurman dan Widya Arifianti. Film ini bercerita tentang Nussa (9) sang juara bertahan kompetisi sains di sekolahnya, yang harus menghadapi kehadiran Jonni (9), murid baru yang tidak kalah hebatnya. Apakah Nussa mampu memenangkan kompetisi sains tersebut?

Film yang diadaptasi dari web series Nussa ini, akan lebih banyak mengangkat karakter dari tokoh – tokohnya. Animasi Nussa pertama kali hadir di YouTube pada November 2018.

Produser eksekutif Aditya Triantoro (CEO The Little Giantz) dan Angga Dwimas Sasongko (CEO Visinema Pictures) ingin menyuguhkan film animasi yang didukung teknologi keren dan kekuatan cerita tentang Nussa yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Aditya berharap dengan hadirnya film Nussa di bioskop, bisa membawa angin segar untuk industri animasi di Indonesia. "Dengan hadirnya Film 'Nussa' di bioskop, dapat menunjukkan kualitas animasi di Indonesia yang sangat siap bersaing di jajaran internasional. Bukan hanya sebatas kualitas Animasi nya saja, tapi juga bersaing dari segi storytelling, yang menurut saya itu salah satu kunci rahasianya kesuksesan sebuah film animasi”, kata Adit.