Ahmad Fuadi ke Jerman Kenalkan Negeri 5 Menara  

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis novel Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi, mengaku akan memperkenalkan buku hasil karyanya dalam Frankfurt Book Fair yang diselenggarakan dua hari lagi di Jerman.

"Saya akan memperkenalkan novel bahasa Inggris saya, The Land of Five Towers. Ini adalah edisi terjemahan Negeri 5 Menara," kata Fuadi dalam siaran pers.

Menurut dia, buku versi Inggris tersebut juga sudah dijual di situs penjualan internasional, amazon.com. Jadi bukan hanya orang-orang di Jerman yang bisa membeli bukunya, melainkan dari seluruh dunia.

Fuadi mengatakan masih banyak penulis-penulis di Indonesia yang karyanya memiliki potensi mendunia. Kata Fuadi, peran pemerintah sangat dibutuhkan.

"Malaysia itu punya badan penerjemah milik negara yang kerjanya menerjemahkan karya asli penulis Malaysia ke bahasa asing," kata Fuadi.

Dia yakin, adanya badan penerjemah nasional pasti akan berefek positif pada keterkenalan buku-buku Indonesia. "Sayang sekali jika kekayaan literasi kita hanya dinikmati oleh bangsa sendiri," kata penulis berusia 39 tahun itu.

Selain memperkenalkan bukunya, Fuadi juga akan menjadi pembicara dalam acara pameran buku di Jerman itu. Dia mengaku akan banyak bercerita tentang keunikan dan kekayaan dunia literasi Indonesia di sana.





ALIA

Berita Lain:

Legenda Liverpool Kritik Luis Suarez

Pembajakan, One Direction "Emoh" Konser di Indonesia

Lady Gaga Muntah Saat Konser

Kisruh Lagu Iwak Peyek, Trio Macan Dituntut

Terduga Teroris Ditangkap Saat Salat