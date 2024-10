Deretan 8 Drakor yang Menayang di November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan November 2024 akan menjadi waktu yang sangat dinanti oleh para penggemar drama Korea disingkat drakor. Pasalnya, sejumlah judul menarik siap hadir untuk menghibur dan memikat hati mereka.

Dengan banyaknya variasi genre yang ditawarkan, mulai dari romansa hingga thriller, para penonton akan memiliki banyak pilihan untuk disaksikan. Keberagaman tema dan cerita dalam drakor terbaru ini menunjukkan inovasi dan kreativitas industri hiburan Korea, yang terus berkembang untuk memenuhi selera pemirsa.

Berikut adalah daftar drakor yang layak untuk masuk ke dalam daftar tontonan Anda.

1. Face Me

"Face Me" akan tayang pada 1 November 2024 mendatang. Drama yang akan tayang di JTBC ini mengisahkan tentang pertarungan antarkarakter yang terlibat dalam dunia hiburan. Drama ini mengisahkan perjalanan seorang bintang yang terjebak dalam kesulitan hidup dan berusaha untuk bangkit kembali dalam dunia hiburan yang keras. Karakter utama berjuang untuk menemukan kembali kepercayaan diri dan tempatnya di industri tersebut.

2. Gangnam B-Side

"Gangnam B-Side" mengisahkan kehidupan para pemuda di distrik terkenal Gangnam. Drama yang akan tayang pada 5 November di SBS ini menggambarkan tantangan dan realitas yang dihadapi generasi muda, termasuk pencarian jati diri dan menghadapi ekspektasi sosial. Dengan karakter yang relatable, "Gangnam B-Side" menawarkan cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pemikiran dengan mengeksplorasi persahabatan, cinta, dan ambisi.

3. Mr. Plankton

"Mr. Plankton" adalah drama yang berkisar pada seorang pria biasa yang terjebak dalam kehidupan monoton. Melalui pengalaman yang dialaminya, dia mulai menemukan makna hidup dan tujuan yang lebih dalam. Drama ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang kehidupan sehari-hari dan pentingnya mengejar impian. "Mr. Plankton" dapat pemirsa nikmati pada 8 November 2024 di tvN.

4. The Fiery Priest 2

Melanjutkan kesuksesan musim pertamanya, "The Fiery Priest 2" kembali menampilkan kisah seorang pendeta yang terlibat dalam penyelidikan kasus kejahatan. Dengan bumbu komedi dan drama, drama yang akan tayang pada 12 November di SBS ini menawarkan keseimbangan antara ketegangan dan hiburan. Penggemar setia seri ini pasti tidak sabar untuk menyaksikan kelanjutan kisahnya.

5. Parole Examiner Lee

"Parole Examiner Lee" merupakan drama yang berfokus pada seorang pemeriksa parol yang berusaha membantu narapidana mendapatkan kesempatan kedua. Drama ini dapat disaksikan di KBS2 pada 15 November 2024 mendatang. "Parole Examiner Lee" ini menggali tema rehabilitasi dan keadilan, menunjukkan perjalanan karakter utama dalam menyelamatkan nyawa orang lain.

6. When the Phone Rings

Drama ini berputar di sekitar panggilan telepon misterius yang mengubah kehidupan tokoh utamanya. Setiap panggilan membawa cerita baru dan tantangan yang harus dihadapi. Mengisahkan seorang tokoh yang kehidupannya berubah setelah menerima panggilan telepon misterius yang membawa dampak besar dalam hidupnya, mengungkap rahasia dan intrik yang tersembunyi. "When The Phone Rings" dapat disaksikan di MBC pada 20 November 2024 mendatang, diharapkan menjadi tontonan yang penuh ketegangan dan intrik.

7. Love Your Enemy

Mengisahkan hubungan antara dua orang yang saling membenci, yang secara tak terduga menemukan cinta di tengah konflik yang mereka hadapi. Drama yang akan tayang pada 22 November 2024 mendatang di tvN ini menyuguhkan elemen romansa yang menghibur, menunjukkan bagaimana dua orang yang saling membenci akhirnya menemukan cinta di antara konflik yang ada.

8. The Tale of Lady Ok

Drama sejarah yang menggambarkan perjuangan seorang wanita dalam menghadapi berbagai tantangan di era yang penuh intrik dan ketidakadilan. Kisahnya berfokus pada kekuatan dan ketahanan karakter utama. "The Tale of Lady Ok" dapat disaksikan pada 28 November 2024 mendatang di platform JTBC.

Dengan beragam pilihan yang menarik, bulan November 2024 akan menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan bagi para penggemar drakor. Sudah menentukan apa saja yang menjadi tontonan Anda nantinya? Pastikan untuk menandai kalender Anda dan saksikan tayangan-tayangan seru ini!

