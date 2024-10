The Wild Robot: Siapa Saja Para Pengisi Suara Karakter Animasi Ini?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Wild Robot telah tayang di seluruh bioskop di Indonesia sejak Jumat, 11 Oktober 2024. Dikutip dari IMDb, film animasi ini mengangkat kisah tentang robot bernama Roz terdampar di pulau tak berpenghuni. Roz menjalin ikatan dengan hewan-hewan di pulau itu dan merawat bayi angsa yatim piatu.

Sinopsis The Wild Robot

Karya terbaru dari DreamWorks Animation ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Peter Brown. Disutradarai Chris Sanders, The Wild Robot mengikuti petualangan robot Rozzum unit 7134, disingkat Roz yang terdampar di pulau tak berpenghuni. Roz harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan berbeda dari tempat diiciptakan.

Roz mulai dapat membangun hubungan dengan hewan-hewan di pulau tersebut. Ia bersahabat dengan seekor rubah bernama Fink. Roz juga menjadi sosok seperti orang tua dari angsa yatim piatu bernama Brightbill. Perjalanan Roz bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menemukan jati diri dan hubungan tak terduga dengan satwa liar di pulau tersebut.

Pengisi Suara The Wild Robot

Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, dan Kit Connor dipercaya menjadi pengisi suara karakter utama The Wild Robot.

1. Lupita Nyong'o (Roz)

Dikutip dari Screen Rant, Lupita Nyong'o, mengisi suara Roz, tokoh utama dalam The Wild Robot. Roz mendarat darurat di pulau terpencil dan menemukan dirinya di tengah dunia alam yang ramai. Ia selalu membantu, dan menjalin ikatan dengan angsa muda dan menjadi ibu penggantinya.

Lupita Nyong'o dikenal sebagai aktris yang membintangi film 12 Years a Slave pada 2013. Penampilannya sebagai Patsey meraih Academy Award untuk Aktris Pendukung Terbaik. Setelahnya, Lupita membintangi berbagai film terkenal, seperti Non-Stop (2014), Star Wars: The Force Awakens (2015), The Jungle Book (2016), Queen of Katwe (2016), Black Panther 2018, Black Panther: Wakanda Forever (2022). Us (2019), Little Monsters (2019), dan The 355 (2022).

2. Pedro Pascal (Fink)

Dalam animasi ini, Pedro Pascal mengisi suara karakter Fink, seekor rubah yang suka menyindir. Fink menjadi teman yang tak terduga bagi Roz. Fink terus berkembang berkat Roz.

Pedro Pascal lahir di Santiago, Chili, pada 2 April 1975. IA terkenal setelah memerankan Oberyn Martell di Game of Thrones. Pascal muncul di beberapa film seperti, Javier Pena di serial Netflix Narcos (2015), karakter utama di serial Disney+ The Mandalorian (2019) dan Joel Miller di serial HBO The Last of Us (2023). Dia juga memerankan Reed Richards-Mister Fantastic di The Fantastic Four dari Marvel Cinematic Universe.

3. Kit Connor (Brightbill)

Kit Connor mengisi suara Brightbill, si angsa muda yang menjadi tokoh utama The Wild Robot. Brightbill dibesarkan oleh Roz dan Fink. Brightbill tumbuh menjadi angsa muda yang bersungguh-sungguh dan baik hati. Hubungan Brightbill dengan Roz mendapat tantangan saat mencoba migrasi bersama kawanannya yang lain.

Kit Connor memulai karier aktingnya sejak kecil. Ia muncul dalam film Rocket Man dan acara Rocket's Island, sebelum membintangi serial Netflix Heartstopper. Kit Connor mendapat peran film pertamanya di usia delapan tahun sebagai pemeran utama Tom dalam film Get Santa (2014). Kit Connor terkenal karena mengisi suara Pantalaimon dalam His Dark Materials (2019 -2020), dikutip dari IMDb.

