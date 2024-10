Sepak Terjang BTS, Ikon Boy Group Korea Selatan yang Fenomenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BTS telah menjadi salah satu ikon paling fenomenal dalam sejarah musik Korea Selatan dan dunia. Dibentuk pada 2013, boy grup yang terdiri dari tujuh anggota ini berhasil memikat hati puluhan juta penggemar dari berbagai belahan dunia dengan musik yang penuh makna, koreografi yang memukau, serta pesan positif yang mereka sampaikan melalui lirik lagu.

BTS tidak hanya memecahkan rekor di industri musik, tetapi juga menjadi simbol global yang menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi dan melampaui batasan. Kesuksesan mereka di panggung internasional, termasuk pencapaian di tangga lagu Billboard dan kolaborasi dengan artis-artis ternama dunia, menjadikan BTS sebagai pelopor fenomena global yang dikenal dengan sebutan K-Pop wave.

Sepak Terjang BTS

Dilansir dari imdb.com, BTS, yang dikenal pula sebagai Bangtan Boys, adalah boy band asal Korea Selatan yang terdiri dari tujuh anggota dan dibentuk oleh Big Hit Entertainment. Pada Juli 2017, nama mereka diubah menjadi akronim untuk Beyond the Scene.

Mereka melakukan debut pada 12 Juni 2013 dengan membawakan lagu "No More Dream" dari album pertama mereka, "2 Cool 4 Skool", yang dirilis pada 13 Juni 2013. Lagu ini membawa mereka meraih berbagai penghargaan sebagai Artis Baru Tahun Ini, termasuk di Melon Music Awards 2013, Golden Disc Awards, dan Seoul Music Awards 2014.

BTS terus meraih popularitas dengan album-album berikutnya, seperti "Dark & Wild" (2014), "The Most Beautiful Moment in Life, Part 2" (2015), dan "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" (2016). Dua album terakhir berhasil masuk dalam tangga lagu Billboard 200 di AS, dan "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" memenangkan penghargaan Album of the Year di Melon Music Awards 2016.

Dilansir dari newyorker.com, BTS mencapai kesuksesan luar biasa dengan album kedua mereka, "Wings" (2016), yang menempati posisi #26 di Billboard 200, menjadikannya album K-pop dengan peringkat tertinggi pada saat itu dan terjual lebih dari 1,5 juta kopi di Korea Selatan. Album selanjutnya, "Love Yourself: Her" (2017), debut di #7 Billboard 200 dan melahirkan dua lagu, DNA dan Mic Drop, yang keduanya mendapatkan sertifikasi emas di AS.

Mereka juga menjadi artis Korea pertama yang memperoleh sertifikasi platinum di Amerika Serikat. BTS terus meraih prestasi dengan album "Love Yourself: Tear" (2018) yang debut di posisi #1 Billboard 200, sementara "Love Yourself: Answer" memecahkan rekor penjualan di Korea. Selain keberhasilan di dunia musik, BTS juga menerima berbagai penghargaan di media sosial, diakui oleh Guinness World Records dan majalah "Time", serta memberikan pidato di PBB pada 2018.

Dilansir dari theconversation.com, BTS dikenal dengan koreografi sinkron khas K-pop, namun pengaruh hip-hop dalam musik mereka memberi ruang untuk menonjolkan kepribadian masing-masing anggota. Buku "Beyond The Story" menantang stereotip bahwa artis K-pop hanyalah boneka yang dikendalikan manajemen, dengan menunjukkan keterlibatan aktif anggota BTS dalam gaya, koreografi, dan penulisan lagu.

Mereka juga menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu sosial dan politik. Meskipun berasal dari label kecil, BTS memanfaatkan status mereka sebagai tim yang diabaikan dengan berinovasi, seperti berkomunikasi langsung dengan penggemar.

Kini, meski dalam masa hiatus, anggota BTS sukses secara solo, dengan Jimin BTS menjadi solois Korea pertama yang mencapai puncak tangga lagu Billboard AS. Kesuksesan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin meraih impian di dunia K-pop.

