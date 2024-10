5 Artis Terkenal yang Kematiannya Dikaitkan dengan Sean 'Diddy' Combs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper dan produser musik Sean ‘Diddy’ Combs tengah menghadapi 120 tuduhan atas kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan beberapa gugatan sipil lainnya. Karena itu, tokoh penting dalam industri musik Amerika Serikat itu pun ditahan di Brooklyn, New York, untuk menunggu persidangannya.

Penangkapan Sean ‘Diddy’ Combs membuka sejumlah teori konspirasi mengerikan terkait dirinya. Salah satunya adalah tudingan bahwa rapper tersebut terlibat dalam kematian sejumlah artis terkenal di Hollywood. Dugaan itu muncul setelah warganet di media sosial menemukan banyak kejanggalan di balik tewasnya beberapa musisi ternama tersebut.

Beberapa artis yang kematiannya dikaitkan dengan Diddy adalah mereka yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelantun lagu “I’ll Be Missing You” tersebut. Namun beberapa lainnya diduga berseteru dan memiliki persaingan dalam dunia hiburan dan bisnis yang dijalani Diddy. Berikut ini artis-artis terkenal yang kematiannya dikaitkan dengan Sean ‘Diddy’ Combs.

1. Tupac Shakur

Tupac Shakur adalah salah satu artis terkenal yang kematiannya dikaitkan dengan Sean ‘Diddy’ Combs. Rapper legendaris itu meninggal usai ditembak saat berhenti di lampu merah dalam perjalanan menuju Club 662 di Las Vegas. Pengadilan Las Vegas lalu menetapkan Duane ‘Keefe D’ Davis, pemimpin geng daerah di Los Angeles, sebagai terdakwa pembunuhan pelantun lagu California Love’ tersebut.

Melansir dari News Nation, Davis mengklaim Sean 'Diddy' Combs diduga menawarkan US$ 1 juta untuk pembunuhan legenda hip hop tersebut. Dalam sebuah wawancara diam-diam yang dilakukan polisi, Davis membahas Diddy beberapa kali terkait pembunuhan Shakur. Saat ditanya apakah Diddy berperan dalam pembunuhan ini, Davis membenarkan. “Ya… Ya, saya pikir begitu,” ucap dia.

Davis juga mengklaim Diddy membenci Shakur dan yakin dia pantas dihukum karena "memulai" seluruh persaingan itu. Menurut Davis, Diddy diduga mengatakan, "Persetan dengan orang itu, ah, ya, dan bukankah dia pikir kita harus melakukan sesuatu, setelah semua ini dimulai."

2. The Notorious B.I.G

The Notorious B.I.G. Foto: Instagram.

Melansir dari Marce, rapper ternama Eminem diduga menyinggung Sean ‘Diddy’ Combs dalam kematian rapper ikonik The Notorious B.I.G. Hal ini diungkapkan Eminem dalam remix dari lagunya “Fuel” yang dirilis dalam album The Death of Slim Shady (Coup de Grace)' Expanded Mourner's Edition pada September 2024 lalu.

Dalam lagu bertajuk “Fuel – Shady Edition,” Eminem mengatakan bahwa Diddy ada hubungannya dengan kematian The Notorious B.I.G atau yang juga dikenal sebagai Biggie. Dalam lagu itu, Eminem menyatakan Diddy tidak hanya terlibat dalam pembunuhan Tupac tetapi juga pembunuhan Biggie. Dia juga menyebutkan kematian Biggie adalah efek domino dari pembunuhan Tupac.

Eminem menyanyikan, “So who'll be picked next, whose name gonna be next up?/Notorious B.I.G.'s death was the domino effect of Tupac's murder,” atau dalam bahasa Indonesia “Jadi siapa yang akan dipilih selanjutnya, nama siapa yang akan muncul selanjutnya?/Kematian BIG yang terkenal adalah efek domino dari pembunuhan Tupac.”

Pada lagu itu Eminem juga berkata, “R-I-P, rest in peace, Biggie/And 'Pac, both of y'all should be living/Yup, but I ain't tryna beef with him 'cause he might put a hit on me like Keefe D, get him.” Lirik tersebut berarti, “/RIP, beristirahatlah dengan tenang, Biggie/Dan 'Pac, kalian berdua seharusnya hidup/Yup, tapi aku tidak mencoba berselisih dengannya karena dia mungkin akan memukulku seperti Keefe D, dapatkan dia.”

3. Aaliyah

Penyanyi R&B Aaliyah tewas dalam kecelakaan pesawat pada 2001. Ia baru saja melakukan syuting untuk video klip terbarunya Rock the boat. Instagram.com

Melansir dari The Express Tribune, sebuah teori konspirasi yang beredar di media sosial membahas persahabatan Beyoncé dan Jay-Z dengan Sean ‘Diddy’ Combs. Beberapa meyakini Diddy adalah pemimpin dalam kelompok rahasia yang mirip aliran sesat di industri musik.

Warganet berspekulasi bahwa ketiganya, entah bagaimana caranya, berperan dalam kematian Aaliyah. Beberapa orang berpendapat bahwa Aaliyah dihabisi nyawanya karena tidak bersedia bergabung dengan kelompok Diddy, Beyonce, dan Jay-Z. Sementara yang lainnya meyebutkan bahwa Aaliyah dibunuh karena popularitasnya saat itu melampaui Beyonce. Namun, semua hal itu hanya isu yang berkembang di kalangan penggemar dan tidak diketahui kebenarannya.

4. Left Eye

Selain Aaliyah, kematian Lisa Lopes atau Left Eye juga dikaitkan dengan Sean ‘Diddy’ Combs. Spekulasi di dunia maya menyebutkan bahwa alasan kematian Left Eye bisa jadi serupa dengan Aaliyah. Di sisi lain, rapper J. Cole diduga menyindir Diddy, Beyonce, dan Jay-Z atas kematian dua penyanyi wanita itu melalui lagunya yang berjudul “She Knows.” Bahkan, nama Michael Jackson turut disebut J. Cole dalam liriknya.

“Rest in peace to Aaliyah / Rest in peace to Left Eye (Left Eye) / Michael Jackson, I'll see ya,” yang dalam bahasa Indonesia berarti, “Beristirahatlah dengan tenang untuk Aaliyah/ Beristirahatlah dengan tenang untuk Left Eye/ Michael Jackson, aku akan menemuimu.”

Sebuah teori juga mengaitkan judul lagu tersebut dengan Beyoncé, Jay Z, dan Diddy. Kata “She” dalam judul lagu itu dinilai merujuk pada Jay Z, yang diambil dari nama depannya, yaitu Shawn, dengan nama lengkap Shawn Corey Carter.

Beberapa menilai kata “She” merujuk pada nama depan Diddy, yakni Sean. Sedangkan "Know" diduga merujuk pada Beyoncé, diambil dari nama belakangnya, Knowles, dengan nama lengkap Beyonce Giselle Knowles-Carter.

5. Michael Jackson

Michael Jackson. REUTERS

Michael Jackson menjadi artis selanjutnya yang kematiannya dikaitkan dengan Sean ‘Diddy’ Combs. Melansir dari Shockya, warganet di media sosial berspekulasi bahwa Diddy terlibat dalam kematian Michael Jackson pada 2009 lalu. Disebutkan bahwa minat Diddy terhadap kejatuhan Jackson lebih dari sekadar persaingan bisnis atau kendali atas narasi media. Diddy mungkin memiliki kepentingan pribadi untuk melindungi sebuah rahasia tentang ayah Daniel Kapon, yang pernah bekerja dengan Michael Jackson.

Kematian Michael Jackson, yang secara resmi ditetapkan sebagai serangan jantung akibat keracunan propofol akut, telah lama diselimuti oleh teori konspirasi. Sementara Dr. Conrad Murray dimintai pertanggungjawaban, banyak yang percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang berperan.

