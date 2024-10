Mengenal Kwon Yuri: Perjalanan dari Girls' Generation hingga Dunia Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kwon Yuri dikenal sebagai salah satu artis Korea Selatan yang multi talenta. Selain piawai sebagai penari utama dan rapper di SNSD, Yuri juga apik dalam dunia akting. Kariernya tidak hanya cemerlang di dunia musik; ia juga sukses meniti karier sebagai aktris yang diperhitungkan.

Awal Karier dan Kesuksesan Bersama Girls' Generation

Yuri lahir pada 5 Desember 1989 di Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan. Perjalanan kariernya dimulai ketika ia mengikuti audisi di SM Entertainment Casting System pada usia 13 tahun. Yuri berhasil memenangkan posisi kedua di 2001 SM Youth Best Dancer Contest dan menjalani masa pelatihan selama hampir 6 tahun sebelum debut bersama Girls' Generation. Lagu debut mereka, Into the New World, menjadi titik awal kesuksesan grup ini dan membawa mereka meraih nominasi sebagai Best New Female Group di Mnet Asian Music Awards.

Bersama Girls' Generation, Yuri ikut membawakan sejumlah lagu ikonik seperti Gee, I Got a Boy, dan The Boys. Gee memenangkan penghargaan Best Dance Performance di Mnet Asian Music Awards pada 2009, sementara I Got a Boy meraih penghargaan Video of the Year di YouTube Music Awards pada 2013. The Boys juga dinobatkan sebagai Song of the Year di Mnet Asian Music Awards dan Golden Disc Awards pada 2012.

Perjalanan Yuri di Dunia Akting

Selain karier musiknya yang gemilang, Yuri juga mengeksplorasi dunia akting. Pada 2007, ia memulai debut layar lebarnya dengan membintangi film Attack on the Pin-Up Boys bersama Super Junior. Setahun kemudian, ia muncul di sitkom Unstoppable Marriage sebagai siswa SMA. Yuri juga berkolaborasi dengan Sooyoung, rekannya di Girls' Generation, dalam menyanyikan OST berjudul Kkok! untuk serial Working Mom.

Pada 2012, Yuri mendapatkan peran utama dalam drama Fashion King, yang membuatnya mendapat penghargaan Perempuan Terpopuler di Televisi pada Baeksang Arts Awards 2013. Tak hanya itu, pada 2013, Yuri juga menulis lirik untuk beberapa lagu SNSD, termasuk Baby Maybe dan XYZ. Di dunia film, Yuri sukses memerankan karakter utama dalam film No Breathing (2013), sebuah film yang berkisah tentang perenang profesional dan turut dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Seo In Guk. Selain berakting, ia juga menyanyikan OST film tersebut, Bling Star dan Twinkle Twinkle.

Kepiawaian Yuri di dunia seni peran semakin diakui ketika ia meraih penghargaan New Star Award dari SBS Drama Awards 2012. Bahkan, ia terpilih untuk bermain di teater Prancis berjudul Grandpa Henry and Me pada 2019, menunjukkan bahwa bakat aktingnya diakui di tingkat internasional.

Meski Yuri semakin sibuk dengan dunia akting, ia tetap terlibat dalam comeback Girls' Generation pada tahun 2022 dengan merilis album Forever 1 setelah hiatus selama 5 tahun. Yuri juga tetap menyelesaikan pendidikannya, lulus dari Universitas Chung-Ang dengan gelar di bidang teater dan film, bersama rekannya Sooyoung.

Kwon Yuri kini dikenal sebagai sosok multitalenta yang berhasil menyeimbangkan kariernya di dunia musik dan akting, membuatnya menjadi salah satu bintang paling bersinar di industri hiburan Korea Selatan.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ACHMAD HANIF IMADUDDIN | MUTIARA RAUDHATUL JANNAH

