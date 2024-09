Carly Rae Jepsen Umumkan Bertunangan dengan Produser Cole M.G.N.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Carly Rae Jepsen, baru saja mengumumkan pertunangannya dengan produser musik Cole M.G.N. Berita ini disampaikan melalui akun Instagramnya pada Senin, 23 September.

Dalam serangkaian foto yang dibagikannya, Carly menulis, "Very engaged over here (Begitu bertunangan di sini)," lengkap dengan emoji hati dan cincin, menandakan momen bahagia yang tengah dijalani pasangan tersebut.

Reaksi Hangat dari Teman dan Penggemar Carly Rae Jepsen

Dalam unggahannya, pelantun ‘Call Me Maybe’ itu memperlihatkan cincin tunangannya yang menawan, dipadukan dengan emas dan batu permata gelap. Foto-foto tersebut menunjukkan Carly dan Cole, yang bernama lengkap Cole Marsden Greif-Neill, berpose mesra di alam terbuka, menikmati momen bersama.

Rekan-rekan selebritas Carly turut merayakan berita bahagia ini. Julianne Hough menulis, "Selamat cantik," sementara Bonnie McKee ikut memberikan ucapan, "Selamat, kalian pasangan yang sangat serasi”. Beberapa penggemar juga meninggalkan komentar seperti, “Ratuku menemukan rajanya,” atau “Semoga bahagia untuk kalian berdua”.

Awal Mula Kisah Cinta Carly dan Cole

Carly dan Cole pertama kali bertemu saat berkolaborasi dalam album terbarunya, The Loveliest Time. Carly mengungkapkan bahwa manajemennya mempertemukan mereka, dan hubungan profesional tersebut bertransformasi menjadi asmara. Dalam sebuah wawancara dengan People, Carly menggambarkan lagu ‘So Right’ sebagai pertemuan lucu mereka dan kebersamaan setelah bekerja.

Sebelumnya, Carly—yang pernah menjalin hubungan dengan Matthew Koma—lebih memilih untuk menutup kehidupan cintanya dari sorotan publik. Namun, setelah bertemu Cole, keduanya mulai membagikan momen-momen kebersamaan. Mereka bahkan mengumumkan hubungannya di media sosial pada 2022.

Dalam unggahan di hari ulang tahunnya yang ke-37, Carly memberikan ucapan khusus untuk Cole, "Saya berharap untuk banyak hal rahasia, tetapi yang terpenting adalah lebih banyak ulang tahun bersamamu." Sejak saat itu, Carly terus membagikan momen kebersamaan mereka, termasuk kolaborasi musik yang berlanjut.

Pada Agustus lalu, ia membagikan foto-foto saat mereka bekerja di studio, mengisyaratkan bahwa cinta mereka tak hanya terjalin di luar panggung, tetapi juga saling mendukung dalam proses kreatif pekerjaan mereka.

