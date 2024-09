Rangkuman Drakor No Gain No Love Episode 1-8 yang Populer di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - No Gain No Love menjadi salah satu drama Korea yang populer saat ini. Drako yang dibintangi oleh Shin Min Ah, Kim Young Dae, Lee Sang Yi, dan Han Ji Hyeon ini tayang di Prime Video dengan episode baru setiap Senin dan Selasa.

Drama komedi romantis ini berpusat pada Son Hae Yeong (Shin Min Ah), yang mencari pernikahan palsu untuk memastikan dirinya tidak kehilangan promosi di tempat kerjanya. Ia dibantu oleh Kim Ji Uk (Kim Young Dae), seorang karyawan toserba yang setuju untuk menjadi pengantin palsunya.

Pekan ini, No Gain No Love memasuki episode 9 dan 10. Sebelum menyaksikannya, simak rangkuman No Gain No Love episode 1 sampai 8 yang sudah tayang sejak Senin, 26 Agustus 2024, berikut ini:

Episode 1

Shin Min Ah dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Dimulai dengan pengenalan masa kecil Hae Yeong dan bagaimana dia menjadi ahli dalam menghitung keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, drama ini membawa penonton ke masa kini dimana Hae Yeong menghadiri pernikahan mantan pacarnya, yang juga merupakan rekan kerjanya. Dia menyadari bahwa sejak mereka putus enam bulan lalu, mantannya ternyata telah berselingkuh.

Kemudian, penonton dipertemukan dengan Ji Uk, seorang pria yang dikenal karena perhatian dan tindakan baiknya, serta Bok Gyu Hyun (Lee Sang Yi), CEO perusahaan Hae-yeong. Selain itu, ada Nam Ja-yeon (Han Ji Hyeon), teman dekat Hae Yeong yang sudah seperti keluarganya sendiri dan merupakan penulis novel web dewasa (R-rated) populer. Meskipun Hae Yeong dan Ji Uk memiliki hubungan yang kerap berselisih, episode ini diakhiri dengan Hae Yeong yang dalam keadaan mabuk, meminta Ji Uk untuk menikahinya agar dia bisa mendapatkan promosi fast-track.

Episode 2

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Hae Yeong bersemangat untuk merencanakan pernikahannya meskipun belum memiliki calon suami. Dia bertekad untuk menggelar pernikahan palsu agar tidak melewatkan kesempatan promosi melalui kontes perusahaan, karena hanya perempuan yang sudah menikah yang diperbolehkan bekerja lebih dekat dengan CEO, mengingat masa lalu sang ayah yang penuh skandal.

Hati Ji Uk mulai melunak ketika dia mendengar teman-teman Hae Yeong membicarakan keinginannya untuk mengadakan pernikahan palsu di saat ibunya belum sepenuhnya kehilangan ingatan. Dia setuju untuk menjadi suami palsunya dengan syarat, Hae Yeong harus merawat seekor kucing liar yang dinamainya Baby untuk sementara waktu. Di sisi lain, Ja Yeon bertemu dengan salah satu penggemar terbesarnya yang ternyata adalah ibu Gyu Hyun.

Episode 3

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Semua persiapan untuk pernikahan mulai terwujud. Namun, Hae Yeong menyadari bahwa dia juga memerlukan sebuah lamaran serta dokumentasi video dan foto untuk menampilkan kisah cinta mereka di acara tersebut. Ji Uk awalnya menolak permintaan Hae Yeong, tapi akhirnya mengejutkannya dengan sebuah lamaran lucu yang penuh dengan makanan jelly favorit Hae Yeong di minimarket tempat dia bekerja. Ji Uk lalu mengungkapkan bahwa dia menggunakan pernikahan ini sebagai alasan untuk menghindari permintaan seseorang agar dia pergi ke Kanada.

Sementara itu, Gyu Hyun terkejut ketika menemukan bahwa ibunya ternyata penggemar novel web dewasa berjudul Spice Up Our Love. Pernikahan berjalan lancar, tetapi pasangan baru yang berpura-pura ini terpaksa berbagi kamar hotel untuk menghindari kecurigaan dari rekan-rekan Hae Yeong yang menginap tepat di sebelah mereka. Di akhir episode, penonton akan melihat ibunya Hae Yeong mengenali Ji Uk di saat pernikahan, yang menandakan adanya kisah masa lalu antara mereka berdua.

Episode 4

Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Penonton diajak menyelami masa lalu ketika Ja Yeon masih menjadi siswa SMA yang menyimpan perasaan dengan teman sekelasnya, Yeo Ha Jun (Lee You Jin). Di masa kini, mereka bertemu, namun Ja Yeon menyembunyikan jenis karya yang dia tulis, sehingga Ha Jun mengira bahwa dia menulis buku anak-anak. Ternyata, Ha Jun adalah sekretaris Gyu Hyun, dan hubungan mereka dipenuhi dengan perdebatan lucu. Di sisi lain, Hae-yeong dan Ji Uk berbagi momen panas di hotel sebelum Hae Yeong berangkat untuk perjalanan bulan madunya seorang diri.

Tiga bulan kemudian, Hae Yeong berhasil memenangkan kontes perusahaan, namun Gyu Hyun menghadapi masalah setelah menulis komentar buruk di novel web Ja Yeon karena ibunya ternyata menyukai karya tersebut. Salah satu komentar yang dia tulis sudah kelewatan, sehingga memicu Ja Yeon untuk menggugat Gyu Hyun atas pencemaran nama baik. Ketika Gyu Hyun pergi ke kantor polisi, dia berusaha tampil layaknya orang yang merana dan menganggur, sementara Ja Yeon berusaha berdandan untuk menampilkan kesan intimidasi. Di tengah ketegangan ini, Gyu Hyun menyadari identitas Ja-yeon dan juga bahwa dia mengenal Ha Jun. Episode ini diakhiri dengan momen tegang ketika Ji Uk kembali dengan potongan rambut baru dan sebagai karyawan baru di perusahaan pendidikan KKULBEE tempat Hae Yeong bekerja.

Episode 5

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Ji Uk diperas oleh seorang pria misterius untuk bekerja di KKULBEE. Jika Ji Uk tidak menuruti perintahnya, keluarga ibu kandungnya akan mengetahui kebenaran tentang keberadaannya. Sayangnya, hal ini menjadi rumit bagi Hae Yeong yang tidak menyangka akan melihat Ji Uk di tempat kerjanya. Mereka kemudian pergi untuk perjalanan bisnis, dan Hae Yeong memperhatikan seorang anak dengan memar yang mencurigakan. Ayah anak tersebut akhirnya menyerang Hae Yeong setelah dia mencoba mendokumentasikan tindakan kekerasan tersebut, dan Ji Uk membantu melindunginya.

Ja Yeon dan Gyu Hyun bertemu lagi di depan kantor polisi. Ja Yeon menolak untuk memaafkan Gyu Hyun, tetapi pingsan saat melihat sebuah truk seolah-olah menabrak Gyu Hyun. Gyu Hyun kemudian menggendongnya hingga ke rumah sakit. Di sisi lain, Hae Yeong dilaporkan atas tuduhan pelecehan di tempat kerja karena seorang rekan mendengar percakapannya dengan Ji Uk. Ji Uk segera masuk ke ruangan dan menjelaskan bahwa dia tidak sedang dilecehkan, karena Hae Yeong adalah istrinya.

Episode 6

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Rahasia telah terbongkar, dan semua orang tahu bahwa Hae Yeong dan Ji Uk sudah menikah. Ji Uk memiliki dugaan sendiri tentang identitas ayah kandungnya. Gyu Hyun bertemu Ji Uk di sebuah panti asuhan, karena Ja Yeon membuat kesepakatan untuk mencabut gugatannya dengan syarat Gyu Hyun menjadi sukarelawan di sana.

Hae Yeong dan Ji Uk terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu bersama demi mempertahankan sandiwara kehidupan pengantin baru mereka. Mereka mengikuti konferensi pers untuk berbicara tentang bagaimana mereka terlibat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Setelah itu, mereka diundang makan malam bersama CEO mereka, Gyu Hyun, orang tua Gyu Hyun, serta mantan kekasih Hae Yeong, Ahn U Jae (Go Wook), dan istrinya, Kwon I Rin (Jeon Hye Won). Setelah terlalu banyak minum anggur, Hae Yeong bangun dan mendapati dirinya di ranjang bersama Ji Uk dan U Jae.

Episode 7

Shin Min Ah dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Dimulai dengan penjelasan tentang peristiwa yang membuat ketiganya berbagi tempat tidur. Skandal yang berbeda di perusahaan membuat Hae Yeong bekerja lebih keras untuk meyakinkan semua rekan kerjanya tentang hubungan pengantin barunya yang bahagia. Ji Uk pindah ke kamar atap di rumah Hae Yeong untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Ternyata, dia pernah tinggal di sana 9 tahun yang lalu sebagai mahasiswa.

Gyu Hyun dan Ja-yeon semakin dekat ketika Gyu Hyun mencoba mencegah Ja Yeon bertemu Ha Jun. Gyu Hyun mengetahui bahwa Ja Yeon menaruh hati pada Ha Jun, dan akhirnya Ja Yeon bertemu Ha Jun serta menyadari bahwa Gyu Hyun adalah bos Ha Jun yang adalah seorang CEO. Hae-yeong dan Ji Uk berhasil mengadakan pesta syukuran di rumah mereka. Ji Uk mengungkapkan perasaannya, namun Hae Yeong tampaknya belum siap. Meski begitu, dia berubah pikiran dan akhirnya naik ke atas untuk mencium Ji Uk.

Episode 8

Shin Min Ah dan Kim Young Dae dalam drama No Gain No Love. Dok. Prime Video

Setelah pesta syukuran, Ja Yeon dan Ha Jun mengunjungi SMA lama mereka. Ha Jun bertanya mengapa Ja Yeon tiba-tiba pergi dan pindah sekolah, membuatnya teringat masa-masa bersama orang tua Hae Yeong sebagai keluarga asuhnya dan bagaimana dia harus pindah sekolah untuk menghindari ayah kandungnya yang kejam. Ternyata Hae Yeong mencium Ji Uk hanya karena Ja Yeon memberitahunya bahwa U Jae masih berada di lingkungan itu dan mengawasi mereka. Setelah mengetahui hal ini, Ji Uk pun membalas ciuman Hae Yeong sebagai bentuk balas dendam karena telah menciumnya tanpa persetujuannya.

Gyu Hyun dengan tulus meminta maaf kepada Ja Yeon dan akhirnya dia mencabut gugatannya. Mereka melarikan diri bersama ketika dia melihat ayah kandungnya. Setelah mengunjungi panti asuhan bersama dan mendengar direktur berbicara tentang Ji Uk yang masih lajang, U Jae menuduh Hae Yeong memalsukan pernikahan untuk membalasnya dan menyarankan mereka menghidupkan kembali romansa mereka. Namun, Hae Yeong langsung membungkamnya, dan hubungan asmaranya dengan Ji Uk mulai berkembang sebelum mereka diganggu oleh Gyu Hyun. Gyu Hyun kemudian langsung bertanya kepada Ji Uk apakah dia anak haram ayahnya.

