30 Tahun Sitkom Friends: Nostalgia dan Kehilangan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial sitkom asal Amerika Serikat, Friends kini menjadi salah satu tayangan terpopuler dalam sejarah televisi. Dirilis pada 22 September 1994 oleh NBC, acara ini langsung mendapatkan perhatian publik pada masanya. Setelah beberapa episode, Friends bahkan menjadi salah satu program teratas dalam rating televisi.

Rahasia Kesuksesan Friends

Keberhasilan Friends tidak lepas dari penulisan dan produksi yang solid, serta situasi yang dapat dipahami oleh penonton, meskipun ada elemen fiksi yang terkadang terlalu idealis, seperti dapur besar yang mustahil dimiliki oleh banyak orang di New York City.

Selain itu, chemistry antar pemeran, baik di depan maupun di belakang layar, memberikan daya tarik yang khas dan sulit ditemukan di sitkom modern. Dengan bintang-bintang seperti Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), dan David Schwimmer (Ross), Friends juga berhasil meraih hati penonton di seluruh dunia.

Perayaan 30 Tahun yang Istimewa

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 Friends, Max menghadirkan koleksi khusus episode dari sepuluh tahun penayangannya. Beberapa koleksi yang tersedia termasuk The Most Watched Episodes, Chandler Bing, the King of One-Liners, dan Friendsgiving yang menyajikan momen-momen ikonik dari seri ini.

Perayaan ini juga mencakup wawancara dengan tim kreatif di tiga fitur berbeda: Friends From the Start, yang menggali pengembangan dan tantangan di awal produksi; When Friends Become Family, yang mengeksplorasi momen ikonik dari acara ini; dan The Legacy of Friends, membahas pengaruh budaya pop dan warisan yang ditinggalkan.

Mengenang Kepergian Matthew Perry

Meskipun perayaan ini menyenangkan bagi para penggemar, masih ada nuansa pahit yang menyusul kepergian Matthew Perry, yang beperan sebagai Chandler. Ia berpulang pada 28 Oktober 2023 silam karena komplikasi yang diakibatkan oleh anestesi ketamin.

Kreator Friends, Marta Kauffman dan David Crane bersama Kevin S. Bright dalam sebuah wawancara juga berbicara tentang kehilangan besar tersebut. "Ini adalah kehilangan besar dan membuat perayaan 30 tahun ini terasa sedikit berat," ungkap Kauffman. Sementara itu, Bright menambahkan, "Dia membuat kita tertawa setiap hari." Sosok Perry akan selalu menjadi kenangan Friends, dan menjadikan perannya tersebut penuh makna bagi para penggemar setia.

