Promotor Konser Key SHINee di Jakarta Umumkan Benefit Baru, Termasuk Bisa Foto Grup

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor CK Star Entertainment mengumumkan fan benefit baru untuk konser Key SHINee di Jakarta mendatang. Konser bertajuk 2024 Keyland on: and on in Jakarta akan digelar di The Kasablanka pada Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Tiket konser Key SHINee di Jakarta tersedia dalam tiga kategori dengan harga mulai dari Rp 1,2 juta, belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Benefit baru yang telah diumumkan termasuk perubahan kuota sesi soundcheck yang awalnya hanya untuk 1.000 orang pemegang tiket CAT 1, kini bisa didapatkan oleh seluruh penonton di kategori termahal tersebut. Selain itu penggemar juga bisa mengikuti sesi foto group bersama Key dan mendapatkan postcard eksklusif spesial Jakarta.



CAT 1 (Rp 3.000.000)

Sound Check untuk semua CAT 1

Group Photo untuk 160 orang (20 orang per Grup – Random Draw)

10 Signed Polaroid (Random Draw)

500 Photo Card (Random Draw)

200 Official Poster (Random Draw)

Jakarta Exclusive Postcard untuk semua CAT 1

CAT 2 (Rp 1.900.000)

Group Photo untuk 40 orang (20 orang per Grup – Random Draw)

150 Official Poster (Random Draw)

100 Photo Card (Random Draw)

Jakarta Exclusive Postcard untuk 100 orang (Random Draw)

CAT 3 (Rp 1.200.000)

Tidak tersedia

Untuk para penggemar Key SHINee yang biasa disapa Lil Freaks bisa membeli tiketnya melalui keyinjakarta2024.com. Perlu dicatat tiket yang dibeli sebelum Senin, 8 Juli 2024 pukul 23:59 WIB yang akan diikutsertakan dalam Random Draw. Untuk menjamin keaslian dan menghindari penipuan tiket, promotor menghimbau untuk membeli tiket hanya melalui website resmi.

Pertunjukan ini menandai kembalinya Key ke panggung Jakarta setelah sekian lama. Konser ini akan menjadi kesempatan pertama bagi para penggemar untuk melihat penampilan solo Key di Indonesia. Key memulai debutnya sebagai anggota boy grup Korea Selatan, SHINee pada 2008.

