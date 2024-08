Yujin dan Wonyoung IVE Terharu Dapat Hadiah Kue Ulang Tahun dari DIVE Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota girl group IVE, Jang Wonyoung dan An Yujin mendapat kejutan ulang tahun dari DIVE, sebutan bagi penggemarnya, di konser "SHOW WHAT I HAVE" di ICE BSD, Tangerang Selatan pada Sabtu, 24 Agustus 2024 . Para fans itu menghadiahkan sebuah kue bertingkat tiga dengan warna biru dan merah muda dilengkapi dengan tulisan "Happy Birthday Yujin & Wonyoung." Di puncak kue terdapat dua figur yang dibuat mirip dengan kedua idola muda tersebut.

Kue itu tiba-tiba dibawa para penari latar ke atas panggung, saat IVE akan memulai sesi foto bersama. DIVE pun kompak menyanyikan lagu 'Happy Birthday' untuk keduanya. Adapun Wonyoung IVE akan berulang tahun pada 31 Agustus dan Yujin pada 1 September mendatang.

Mendapatkan hadiah spesial untuk ulang tahunnya, Wonyoung dan Yujin pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada DIVE Indonesia. Meski belum waktunya, mereka bersyukur bisa merayakan ulang tahun lebih awal dengan penggemar di Indonesia.

"Rasanya senang sekali, ini jadi perayaan pertama di tahun ini," ujar Wonyoung. Dia pun mengungkapkan merasa terharu dengan kejutan yang diberikan DIVE Indonesia. "Terima kasih banyak, terharu banget, cantik," kata dia menambahkan.

Hal serupa disampaikan oleh Yujin IVE. "Buat saya juga ini jadi perayaan ulang tahun pertama di tahun ini, terima kasih banyak," ucap Yujin sambil mengangkat kedua tangannya dan membentuk gesture hati.

Momen Tak Terlupakan di Konser Jakarta bagi IVE

Menuju akhir acara, para anggota membagikan kesan dan pesannya selama konser di Indonesia. Rei mengungkapkan rasa bersyukurnya bisa bertemu DIVE Indonesia. Dia pun mengatakan telah membuat kenangan yang indah dan berjanji akan ke Indonesia lagi pada kesempatan lain.

Sementara itu, Gaeul merasa terharu dengan fan project yang dilakukan oleh para penggemar. Terutama saat para penonton menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing ketika lagu 'Shine with Me' ditampilkan.

"Dan pada saat itu saya merasa kayanya waktunya berhenti dan berjalan kaya slow motion gitu. Ternyata saya sadar bahwa tur ini juga akan segera berakhir," kata rapper utama IVE itu.

Lalu Jang Wonyoung mengatakan bahwa meski baru dua kali mampir ke Indonesia, namun dia bisa merasakan banyak fans yang menunggunya. Karena itu, dia sangat bersyukur dan merasa bahwa DIVE Indonesia sangat berharga. Dia juga berjanji akan kembali ke Indonesia. "Aku cinta kalian," ucapnya dengan bahasa Indonesia yang bercampur dengan logat Korea khasnya.

Kemudian An Yujin membagikan dua momen konser di Jakarta yang tidak akan dia lupakan. Pertama adalah ketika para penggemar bisa menyanyikan lagu-lagu mereka dengan baik dan lantang. Kedua, saat dia dan Wonyoung mendapatkan kejutan ulang tahun. "Saya juga berharap untuk secepatnya bisa bertemu lagi. Aku cinta kalian," tuturnya.

Sementara Leeseo, dia merasa mendapatkan energi yang begitu besar dari para penggemarnya. Dia juga bersyukur bisa datang ke Indonesia dan berjanji akan kembali secepatnya. Hal senada disampaikan oleh Liz. Dia merasa sangat menikmati pertunjukan malam itu dan mendapatkan banyak energi dari DIVE Indonesia.

Konser yang dipromotori oleh Mecimapro itu berlangsung selama 2,5 jam. IVE membawakan sejumlah lagu hitnya, di antaranya 'Eleven,' 'Love Dive,' 'After Like,' 'Kitsch,' 'Baddie,' hingga 'Heya.'

