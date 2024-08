Kebakaran saat Syuting Video Musik, Paris Hilton: Barang-barang Favoritku Hancur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Amerika, Paris Hilton, berhasil selamat dari kebakaran yang terjadi saat syuting video musik untuk single barunya yang akan datang, 'Bad B*tch Away'. Paris Hilton mengonfirmasi bahwa ia dan timnya tidak ada yang terluka akibat kebakaran yang terjadi.

Melalui unggahan Instagramnya, diketahui bahwa kebakaran terjadi ketika perempuan 43 tahun tersebut sedang syuting hari pertama untuk video musik 'Bad B*tch Away' pada Jumat, 16 Agustus 2024. Kebakaran tersebut menyebar ke seluruh lokasi syuting, tulis artis tersebut di Instagram Story-nya.

"Sayangnya kebakaran yang tidak disengaja terjadi di karavan saya di lokasi syuting video musik saya hari ini," tulis Paris Hilton. "Meski sangat memilukan, saya sangat bersyukur semua orang selamat dan saya sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa yang saya dapatkan di sekitar saya."

Foto-foto yang ia bagikan memperlihatkan bagian-bagian dari mobil karavan yang hangus dari atas ke bawah. Bgaian atapnya tampak rusak dan beberapa bagian set hangus terbakar. Dalam sebuah video yang diunggah pada hari Sabtu, Paris Hilton memperlihatkan lebih banyak bagian interior, yang katanya berbau seperti sedang berada di film Candyman atau semacamnya.

Banyak Properti yang Hangus dalam Kebakaran

“Menilai kerusakan setelah kebakaran kemarin. Sungguh menyedihkan melihat banyak barang favoritku hancur,” tulis Paris Hilton dalam unggahan terbaru. Ia menyebutkan beberapa properti yang rusak akibat kebakaran tersebut, “semua pakaian cantik yang kami buat untuk video musik, pakaian desainer adibusana, semua kacamata hitam, sepatu, tas tangan, perhiasan, komputer, kamera, ponsel favoritku, dan masih banyak lagi.” Video yang ia unggah memperlihatkan sisa dari barang-barang yang hangus.

Meski demikian, Paris Hilton tetap merasa beruntung karena tidak ada satu orang pun dari tim yang mengerjakan video musik untuknya yang terluka. Ia akan melanjutkan syuting hari kedua dengan harapan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi kembali. “Untungnya semua orang aman dan baik-baik saja dan itu yang terpenting. Semoga hari ke-2 syuting 'Bad B*tch Academy' tidak terlalu heboh. Jelas era #InfiniteIcon ini sedang panas.”

Sekilas Tentang Lagu Baru Paris Hilton

Lagu baru Paris Hilton mengisahkan seseorang yang terbebas dari hubungan asmara yang toksik. Berdasarkan laman New Zealand Herald, lagu ini sudah ditulis oleh Meghan Trainor bertahun-tahun lalu dan sengaja disimpan untuk diberikan kepada seseorang yang istimewa, dan Paris Hilton adalah orangnya.

Paris Hilton sebelumnya telah merilis 'I’m Free' (feat. Rina Sawayama) pada Juni lalu dan 'Chasin’ (feat. Meghan Trainor) sebagai rilisan paling baru pada Juli 2024. 'Bad B*tch Academy' akan menjadi bagian terbaru dari album terbaru Paris Hilton, Infinite Icon. Rencananya, album ini akan dirilis perdana pada Jumat, 6 September mendatang.

“The show must go on (pertunjukan harus tetap berjalan),” tulisnya sebagai keterangan tambahan, dilansir dari The Hollywood Reporter.

Pelantun 'Stars Are Blind' tersebut mengajak Heidi Klum, Meghan Trainor, Lance Bass, dan Simon Rex sebagai selebritas yang hadir dalam video musiknya, yang juga menyaksikan kebakaran di hari itu. Ia juga menggaet sutradara Hannah Lux David dalam penggarapan proyeknya ini.

THE HOLLYWOOD REPORTER | THE NEW ZELAND HERALD

