Rayakan Ultah Britney Spears, Paris Hilton Ungkap Foto Kenangan Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Hilton dan Birtney Spears berteman sejak lama. Dia memberikan penghormatan khusus untuk Britney yang merayakan ulang tahun ke-42, pada Jumat 2 Desember 2023.

Paris membagikan rangkaian foto dirinya dan Britney dari tahun 2000-an di laman Instagram-nya. Dari foto saat menikmati pesta bersama hingga foto di balik layar saat menghadiri penghargaan.

Dalam keterangan unggahannya Paris mengungkapkan bahwa dia dan Britney memiliki banyak kenangan. "Selamat Ulang Tahun Britney Spears. Begitu banyak kenangan menyenangkan bersama. Aku sangat menyayangimu, terus bersinar," tulisnya.

Saling mendukung satu sama lain

Berteman sejak lama, Paris Hilton dan Britney Spears juga saling memberikan dukungan yang tulus. Tak heran jika Britney menceritakan pertemanannya dengan Paris dalam buku memoar The Woman in Me.

Bagi Britney, Paris adalah sebagai orang paling yang baik dalam hidupnya. Selain itu, Paris juga selalu mendorongnya untuk bahagia.

Mengetahui namanya disebut dalam buku memoar Britney, Paris pun merasa terharu. Dia juga merasa bangga temannya itu berani meneritakan kisahnya kepada publik.

“Saya tahu betapa sulitnya membuat memoar karena Anda harus benar-benar menyelami dan memikirkan begitu banyak momen dalam hidup Anda yang saya yakin Anda bahkan tidak ingin memikirkannya,” jelasnya.

Paris berharap Britney merasakan hal yang sama dengan dirinya saat merilis buku memoar. Menurut dia dengan mengungkapkan kisahnya melalui sebuah buku, memberikan banyak perubahan pada hidup. Dia juga menganggap hal itu sebagai pengalaman menyembuhkan.

Perayaan ulang tahun Britney Spears

Britney Spears merayakan ulang tahunnya yang ke-42 dengan sebuah pesta di Los Angeles, Amerika Serikat. Pesta itu juga dihadiri oleh ibunya, Lynne Spears, dan saudara laki-lakinya Bryan Spears. Menurut sumber People, berkumpul dan merayakan ulang tahun Britney adalah momen yang sangat berarti bagi keluarga bersanya.

Kehadiran Lynne di pesta ulang tahun Britney tentu sangat berarti. Apalagi keduanya baru memperbaiki hubungan yang renggang selama bertahun-tahun. Hal itu bermula dari unggahan Britney yang mengatakan bahwa ibunya baru saja mengunjungi rumahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun.

