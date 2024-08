Bukan Avatar 3, James Cameron Pastikan Michelle Yeoh Tampil dalam Avatar 4 dan 5

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara dan penulis James Cameron mengonfirmasi bahwa aktris Michelle Yeoh tidak akan muncul dalam film ketiga dari waralaba Avatar, Avatar: Fire and Ash. Berdasarkan pernyataannya, pemenang Oscar itu baru akan hadir dalam film Avatar edisi keempat dan kelima.

"Michelle Yeoh tidak akan muncul dalam film ketiga. Dia akan muncul dalam film keempat dan kelima. Jadi, ada sedikit kesalahan pelaporan," kata Cameron kepada Entertainment Weekly pada konvensi penggemar Disney D23 di Anaheim, California, Minggu 11 Agustus 2024.

James Cameron memastikan Michelle Yeoh akan kembali memerankan karakternya, yang merupakan karakter yang menarik dan menyenangkan. “Kami mencintai Michelle. Dia memang seorang bintang film, tetapi dia telah berkembang menjadi fenomena yang sangat, sangat besar. Saya berharap dapat bekerja di sana," ujarnya.

Michelle Yeoh bergabung dalam waralaba Avatar

Disney mengumumkan keterlibatan Michelle Yeoh dalam waralaba Avatar pada 2019 lalu. Nantinya, aktris asal Malaysia tersebut akan memerankan karakter Dr. Karina Mogue.

Dua tahun setelahnya, mendiang produser Jon Landau mengunggah foto yang memperlihatkan aktris Everything Everywhere All at Once itu berada di lokasi syuting film Avatar. “Michelle Yeoh membuat Jim sibuk di sela-sela persiapan syuting Avatar 3!” tulisnya sebagai keterangan. Melahirkan antisipasi dan spekulasi atas kehadiran aktris tersebut dalam film ketiga.

Saat ini, tim pembuat film memang sedang mengupayakan yang terbaik untuk sesegera mungkin melakukan pengambilan gambar yang dibutuhkan, terlebih jika mereka memerlukan rekaman pemain saat mereka masih muda. Dari pernyataan Cameron, ide cerita dari waralaba ini sudah dirancang bertahun-tahun yang lalu, bahkan naskahnya sudah ditulis hingga akhir film kelima dan mereka telah mengerjakan beberapa bagian dari film keempat.

Cameron dan Landau merekam keseluruhan Avatar: The Way of Water, Avatar: Fire and Ash, dan babak pertama dari seri keempat waralaba tersebut secara bersamaan di Selandia Baru untuk menghindari aktor muda mereka tumbuh terlalu cepat untuk karakter mereka di layar.

Tentang Film Avatar: Fire and Ash

Avatar: Fire and Ash dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Desember 2025, diikuti oleh Avatar 4 pada 21 Desember 2029, dan Avatar 5 pada 19 Desember 2031. James Cameron bersama para pemeran utama Zoe Saldaña dan Sam Worthington, mengumumkan judul film tersebut di acara Disney D23 Expo.

Cameron mengatakan karakter-karakter dalam film ini begitu hidup dan terasa nyata. Film ini juga memiliki taruhan emosional yang sangat tinggi, lebih dari sebelumnya. “Kami memasuki wilayah yang sangat menantang untuk semua karakter yang Anda kenal dan cintai. Film baru ini bukan seperti yang Anda harapkan, tetapi jelas merupakan apa yang Anda inginkan," ujarnya.

Avatar: Fire and Ash akan melanjutkan cerita setelah peristiwa yang terjadi di Avatar: The Way of Water (2022). Film sebelumnya menggambarkan konflik antara manusia dan Na'vi setelah Badan Pengembangan Sumber Daya (RDA) yang serakah kembali ke Pandora.

Selain itu, James Cameron juga memperkenalkan suku baru di Pandora, yaitu Suku Ash Na'vi, yang memiliki penampilan menakutkan dengan tubuh yang ditutupi jelaga dan mengenakan topeng yang menyeramkan saat mereka menari di sekitar perapian raksasa.

Meskipun tidak ada cuplikan resmi yang diperlihatkan, James Cameron memanjakan para penggemar dengan beberapa konsep seni dari film tersebut. Salah satunya adalah tampilan karakter Neytiri yang diperankan oleh Zoe Saldana, sedang menunggangi banshee besar yang terlihat seperti kapal udara raksasa.

