Daftar Film Box Office Michelle Yeoh, Main di Film James Bond dan Ada yang Membuatnya Terima Piala Oscar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 6 Agustus 2024, aktris asal Malaysia Michelle Yeoh menginjak usia yang ke-62 tahun. Artis asal Malaysia ini menjadi perhatian publik setelah film-film yang dibintanginya sukses, termasuk masuk nominasi Piala Oscar 2023. Berikut beberapa film box office yang dibintangi Michelle Yeoh, dikutip dari IMDb.

1. Crouching Tiger Hidden Dragon (2000)

Film ini mungkin adalah yang paling dikenal oleh penonton global dan salah satu film paling sukses yang dibintangi oleh Michelle Yeoh. Disutradarai oleh Ang Lee, Crouching Tiger Hidden Dragon adalah film seni bela diri yang tidak hanya menarik perhatian karena koreografi pertarungannya yang indah, tetapi juga karena narasi yang kuat dan sinematografinya yang memukau.

Michelle Yeoh memerankan karakter Yu Shu Lien, seorang pendekar wanita yang terlibat dalam kisah cinta terlarang dan konflik moral yang mendalam. Film ini meraih kesuksesan besar secara komersial dan kritis, memenangkan empat Academy Awards, termasuk Best Foreign Language Film.

2. Tomorrow Never Dies (1997)

Baca juga: Rekomendasi Film Iran Terbaik

Michelle Yeoh juga tampil dalam film James Bond sebagai Wai Lin, agen rahasia Tiongkok yang tangguh, dalam Tomorrow Never Dies. Ini adalah salah satu film yang menandai debut Michelle di Hollywood.

Dalam film ini, Michelle Yeoh memerankan karakter yang sebanding dengan James Bond, yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Wai Lin digambarkan sebagai sosok yang cerdas, kuat, dan mampu menandingi kemampuan Bond dalam berbagai adegan laga.

3. Memoirs of a Geisha (2005)

Dalam Memoirs of a Geisha, Michelle Yeoh berperan sebagai Mameha, seorang geisha senior yang bertindak sebagai mentor bagi tokoh utama, Sayuri, yang diperankan oleh Zhang Ziyi. Film ini diadaptasi dari novel laris karya Arthur Golden dan disutradarai oleh Rob Marshall.

Memoirs of a Geisha menerima tanggapan yang beragam dari para kritikus, namun tetap menjadi film box office yang sukses. Penampilan Michelle Yeoh sebagai Mameha mendapat pujian luas, memperlihatkan kemampuannya untuk memainkan peran yang lebih dramatis dan kompleks.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Crazy Rich Asians (2018)

Michelle Yeoh memainkan peran penting sebagai Eleanor Young dalam Crazy Rich Asians, film yang diadaptasi dari novel laris karya Kevin Kwan. Film ini bercerita tentang seorang profesor ekonomi muda asal Asia-Amerika yang menghadapi realitas mengejutkan ketika ia bertemu dengan keluarga kekasihnya yang super kaya di Singapura.

Karakter Eleanor Young, yang diperankan oleh Michelle Yeoh, adalah ibu dari karakter utama pria dan memiliki peran antagonis dengan nuansa yang rumit. Crazy Rich Asians mendapatkan pujian karena representasi budaya Asia yang autentik dan menjadi fenomena box office.

5. Everything Everywhere All at Once (2022)

Film yang meraih banyak perhatian ini adalah salah satu yang paling baru dan sukses dalam daftar filmografi Michelle Yeoh. Everything Everywhere All at Once adalah film fiksi ilmiah komedi-drama yang disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Lewat film ini, Michelle Yeoh meerhasil meraih Aktris Terbaik di Piala Oscar 2023.

Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn Wang, seorang wanita biasa yang terjebak dalam kekacauan multiverse. Penampilannya sebagai karakter utama yang harus menghadapi berbagai versi dirinya dari dimensi yang berbeda-beda mendapat banyak pujian, dan film ini dipuji karena inovasinya serta eksplorasi tema keluarga dan identitas. Film ini berhasil menjadi hit besar di box office yang menjadikannya salah satu film independen paling sukses pada2022.

MICHELLE GABRIELA | IMDB

Pilihan Editor: 62 Tahun Michelle Yeoh, Puncak Perjalanan Karir dan Kehidupan Artis Asal Malaysia