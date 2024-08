62 Tahun Michelle Yeoh, Puncak Perjalanan Karir dan Kehidupan Artis Asal Malaysia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 6 Agustus ini, aktris asal Malaysia Michelle Yeoh berusia 62 tahun. Sosoknya menjadi perhatian publik setelah film yang dibintanginya sukses masuk nominasi Piala Oscar 2023. Berikut profil dari Michelle Yeoh.

Mengutip dari laman Britannica, Michelle Yeoh merupakan aktris berkebangsaan Malaysia yang bernama asli Yeoh Choo Kheng. Selain itu, Michelle Yeoh juga memiliki nama lain yakni Michelle Khan.

Michelle Yeoh lahir pada 6 Agustus 1962 di Malaysia. Dia dikenal sebagai aktris yang kerap membintangi film aksi. Bahkan dia juga dianggap sebagai wanita hebat karena biasa melakukan berbagai aksi berbahaya.

Yeoh lahir dari keluarga Malaysia yang cukup berkecukupan dan sejak kecil dia sudah melakukan berbagai macam aktivitas fisik seperti bermain bola basket dan renang. Tak hanya itu, dia juga sangat menyukai balet.

Namun saat remaja, Yeoh sempat mengalami cedera punggung saat menghadiri Royal Academy of Dance di London yang membuatnya harus mengubur mimpi menjadi penari balet profesional. Meski begitu, Yeoh memiliki rencana untuk membuka sekolah balet.

Michelle Yeoh sempat menikah dengan produser film Dickson Poon pada 1988 dan memilih pensiun dari dunia akting. Namun dia kemudian bercerai pada 1992 dan melanjutkan karirnya kembali. Sejak 2004, Yeoh berpasangan dengan Jean Todt, manajer tim balap asal Prancis yang pernah menjadi Presiden Federasi Otomotif Internasional, kemudian setelah 19 tahun bertunangan, mereka menikah di Geneva, Switzerland, pada Kamis, 27 Juli 2023.

Perjalanan Karier Michelle Yeoh

Kariernya di dunia hiburan berawal saat ibu Michelle Yeoh memasukannya dalam kontes Miss Malaysia pada 1983 silam. Siapa sangka, Yeoh menang dan kemudian membintangi sebuah iklan bersama dengan Jackie Chan.

Iklan tersebut kemudian membawa Michelle Yeoh dalam sebuah kontrak dengan perusahaan produksi di Hong Kong. Hingga kemudian perusahaan produksi tersebut menyarankan nama panggung untuknya yaitu Michelle Khan.

Kemudianpada 1984, Michelle Yeoh memulai debutnya di film layar lebar dan tampil dalam drama aksi Mao Tou Ying Yu Xiao Fei Xiang (The Owl vs Bombo). Dalam drama tersebut, Yeoh berperan sebagai orang yang dimabuk cinta. Tapi kemudian dia justru tertarik dengan adegan pertarungan.

Menurut Yeoh, adegan pertarungan memiliki koreografi dan ritmenya mengingatkan pada tarian. Sehingga dia berharap bisa kembali mengekspresikan dirinya secara fisik. Yeoh pun langsung memulai latihan intensif untuk memaksimalkan akting dalam adegan pertarungan. Terbukti, latihannya itu sangat berharga pada peran-peran yang dimainkan saat ini.

Pada 1985, ia membintangi film seni bela diri Huang Jia Shi Jie (Yes, Madam!), tentang dua petugas polisi wanita. Berkat aktingnya dalam film tersebut, Yeoh kebanjiran peran dalam film aksi lainnya.

Karir Yeoh semakin terlihat setelah sukses membintangi film Super Cop 2 pada 1993 dan menjadikannya bintang film utama di Hong Kong. Aktingnya dalam film aksi dianggap sangat memukau karena menonjolkan keberanian, keanggunan dan ketepatan.

Michelle Yeoh terus mendapat tawaran bermain film aksi. Bahkan dia turut membintangi beberapa film terkenal seperti Tomorrow Never Dies, Memoirs of a Geisha, The Mummy: Tomb of the Dragon hingga film Crazy Rich Asians pada 2018.

Pada 2021, Michelle Yeoh membintangi film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kemudian pada tahun berikutnya Yeoh kembali bermain film aksi yakni jadi pemeran utama dalam film Everything Everywhere All at Once.

Dalam film tersebut, Yeoh diharuskan memerankan berbagai versi karakter. Kini setelah lebih dari 40 tahun berkarir di industri film dan berkat aktingnya yang memukau dalam film Everything Everywhere All at Once mengantarkan Yeoh menerima penghargaan Golden Globe Award 2023 dan masuk nominasi Best Actress Piala Oscar 2023.

MICHELLE GABRIELA | RIZKI DEWI AYU

