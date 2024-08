Film Brad Pitt dan George Clooney, Wolfs Tayang September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple Original Films mengungkapkan strategi baru mereka dalam peluncuran film Wolfs. Film arahan sutradara Jon Watts yang akan tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia ke-81 ini dijadwalkan untuk dirilis secara terbatas di bioskop selama satu minggu pada Jumat, 20 September 2024, diikuti dengan pemutaran perdana di Apple TV+ pada Jumat, 27 September 2024.

Awalnya, Wolfs dijadwalkan untuk dirilis secara luas sebelum ditayangkan di Apple TV+. Strategi terbaru yang diambil Apple didasarkan pada pasar untuk perilisan terbarunya, Fly Me to the Moon, yang dinilai tidak berjalan baik di bioskop meskipun dibintangi oleh Scarlett Johansson dan Channing Tatum. Sehingga, meskipun dua bintang besar sekelas George Clooney dan Brad Pitt yang bermain di dalamnya, tidak ada jaminan kesuksesan untuk film Wolfs.

"Dengan keakraban yang luar biasa dan memikat antara George dan Brad di bawah arahan Jon Watts yang luar biasa, Wolfs memadukan semua elemen hebat komedi, aksi, dan drama menjadi film yang sangat menghibur yang akan membuat penonton siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Matt Dentler selaku kepala bagian fitur Apple Original Films dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Deadline.

“Merilis film tersebut ke bioskop sebelum membuatnya tersedia secara luas bagi pelanggan Apple TV+ menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia bagi para penonton, dan kami sangat gembira melihat para penggemar menyukai film tersebut saat kami mulai bekerja sama dengan Jon untuk sekuelnya," ujarnya melanjutkan.

Meski begitu, beberapa sumber mengatakan bahwa perubahan rencana perilisan Wolfs tidak menandakan adanya perubahan dalam strategi hibridanya, yaitu perilisan layanan streaming yang didahului oleh perilisan bioskop dengan P&A yang dilakukan pada Killers of the Flower Moon dan Napoleon. Keputusan yang diambil dianggap sebagai strategi terbaik untuk memastikan jumlah penonton yang besar untuk film tersebut di layanan streaming Apple TV+.

Tentang Film Wolfs

Dalam Wolfs, George Clooney berperan sebagai seorang pemecah masalah profesional bernama Jack yang disewa untuk menutupi kejahatan yang terkenal. Namun ketika pemecah masalah kedua bernama Nick yang dimainkan Brad Pitt muncul dan kedua ‘serigala penyendiri’ itu dipaksa bekerja sama, mereka mendapati aksi mereka menjadi tidak terkendali dengan cara yang tidak terduga.

Selain George Clooney dan Brad Pitt, pemeran lainnya yang terlibat dalam proyek ini juga meliputi Amy Ryan sebagai Margaret, Austin Abrams memerankan Kid, Poorna Jagannathan memainkan June. Lainnya adalah Richard Kind, dan Zlatko Buri.

Jon Watts sebagai sutradara merupakan orang yang sama yang telah membuat Cop Car dan Spider-Man Homecoming bersama Tom Holland dan Zendaya. Ia memproduksi Wolfs bersama Dianne McGunigle. Di sampingnya, George Clooney memproduksi film ini bersama mitra Smokehouse Grant Heslov dan Brad Pitt di bagian produksi bersama mitra Plan B Dede Gardner dan Jeremy Kleiner. Urutan produser berdasarkan laman Deadline diawali oleh Brad Pitt, diikuti dengan Dede Gardner, Kleiner, Heslov, George Clooney, Jon Watts, dan McGunigle. Sedangkan Michael Beugg menduduki kursi produser eksekutif.

Proyek Mendatang Tayangan Apple TV+

Apple akan tetap merilis film lainnya yang dibintangi Brad Pitt, yaitu drama Formula One F1, yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dan diproduksi oleh Jerry Bruckheimer. The Instigators, film perampokan yang disutradarai Doug Liman dan dibintangi Matt Damon dan Casey Affleck, juga akan dirilis secara terbatas minggu ini sebelum tayang perdana di Apple TV+. Film besar Apple berikutnya setelah itu, drama Perang Dunia II bertajuk Blitz yang disutradarai Steve McQueen akan dirilis secara terbatas di bioskop pada 1 November.

