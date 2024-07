Pesona Brad Pitt di Belakang Kemudi Mobil Balap dalam Trailer Perdana Film F1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Brad Pitt akan tampil sebagai pebalap mobil profesional dalam film terbarunya bertajuk F1. Film arahan Joseph Kosinski, yang juga menyutradarai film Top Gun: Maverick dan franchise Pirates of the Caribbean, tersebut dicanangkan akan tayang di bioskop dan layanan hiburan IMAX pada musim panas tahun depan.

Film keluaran Warner Bros. Pictures itu baru saja meluncurkan trailer resmi pertamanya yang juga diunggah di kanal YouTube Formula 1. Trailer yang menampilkan kurang lebih satu menit pesona Brad Pitt saat berada di belakang kemudi mobil balap tersebut didebutkan bertepatan dengan acara Formula 1 Grand Prix Inggris seri ke-11 yang digelar pada Ahad, 7 Juli 2024.

Film ini dibuat bekerja sama dengan Formula 1. Ehren Kruger, yang bekerja dengan Joseph Kosinski di Top Gun: Maverick, kembali bekerja sama dan menulis skenarionya.

Brad Pitt di Trailer Film F1

“Oke, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, dan sekarang McLaren, semuanya telah mengalahkan kita di lintasan lurus,” ucap Brad Pitt, menyebut merk-merk mobil balap ternama sebagai pembuka trailer. “Strategi kita adalah bertempur di tikungan. Kita perlu membuat mobil untuk pertempuran,” katanya melanjutkan dengan binar percaya diri pada matanya.

Brad Pitt dalam poster film F1. Dok. Warner Bros.

Baca Juga: 5 Film yang Dibintangi Nicole Kidman

Selain Brad Pitt, trailer tersebut juga menampilkan Damson Idris sebagai rekan satu timnya bernama Joshua Pearce yang kemudian berkompetisi untuk melawan “the titans of the sport” dalam kelas tertinggi balap mobil roda terbuka. Keduanya turut hadir untuk Grand Prix Inggris dan dikabarkan telah mengendarai mobil balap sebagai bagian dari pembuatan film, dilansir dari laman Variety. Beberapa nama lain yang berpartisipasi dalam proyek film F1 adalah Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia and Samson Kayo.

Sinopsis Film F1

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagaimana yang tertulis pada laman People, film F1 mengisahkan Sonny Hayes yang diperankan oleh Brad Pitt, seorang pembalap veteran dan mantan juara dunia F1 yang memutuskan untuk kembali ke lintasan dan bergabung dengan F1 APXGP, tim fiksi di dalam cerita. Ia akan menjadi mentor dari Joshua Pearce yang diperankan Damson Idris, seorang pembalap baru di dunia Formula 1.

Meskipun detail lain mengenai film ini masih dirahasiakan, diketahui bahwa syuting film F1 dilakukan pada balap Grand Prix di tahun ini yang dimulai pada bulan Maret. Terdapat 10 tim Formula 1 yang turut serta dalam proses produksi film.

Produser film, Lewis Hamilton menyatakan bahwa dirinya menikmati proses pembuatan film terbarunya tersebut. Bekerja sama dengan Joseph Kosinski, ia merundingkan siapa saja yang akan ia rekrut dalam proyek tersebut. “Memastikan bahwa itu beragam, memastikan bahwa olahraga terlihat seperti yang seharusnya," papar Lewis. Film F1 akan ditayangkan pada 25 Juni 2025 untuk pasar internasional dan 27 Juni 2025 untuk pasar Amerika Utara.

PEOPLE | VARIETY

Pilihan Editor: Seluk Beluk Film Formula 1 yang Dihentikan Brad Pitt untuk Dukung Pemogokan Pekerja Film AS