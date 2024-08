Jamie Miller Manggung Perdana di Indonesia, Lantukan Here's Your Perfect hingga Bocorkan Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Jamie Miller, berhasil memukau ribuan penonton pada hari ketiga The Sounds Project 7, yang berlangsung pada Ahad, 11 Agustus 2024. Jamie, penyanyi yang namanya melambung berkat partisipasinya di ajang The Voice UK tahun 2017, akhirnya tampil untuk pertama kalinya di Indonesia.

Jamie memulai penampilannya di Musicverse Stage tepat pada pukul 20.44 WIB dengan lagu ‘No Matter What’. Lagu pembuka itu langsung disambut hangat oleh para penggemarnya. “Namaku Jamie Miller. Ini pertama kalinya aku datang ke Indonesia. Aku cinta kalian, terima kasih telah mengundangku,” ucap Jamie yang dibalas tepuk tangan riuh dari penonton.

Setlist Penuh Kejutan dari Jamie Miller

Musisi kelahiran 1997 itu membawakan sekitar 11 lagu selama 45 menit. Selama penampilannya, Jamie tak hanya memukau dengan suaranya, tetapi juga berhasil memikat hati penonton dengan sikap hangat dan kata-kata manisnya. “Aku cinta kalian semua, kalian benar-benar cantik,” ujarnya, yang diikuti dengan sorak-sorai penonton.

Dalam salah satu momen, ia bahkan membalas teriakan penggemar yang menyatakan cinta padanya, “Iya, aku cinta kamu juga.” Kelekatannya dengan penonton malam itu terasa sangat magis.

Jamie lalu melanjutkan dengan lagu ‘Only Place’, sebuah lagu pop yang bercerita tentang kepercayaan dalam hubungan yang diuji oleh ketidaksetiaan. Dalam alunan lagunya, Jamie berhasil membawa penonton merasakan kegelisahan dan ketulusan dalam setiap bait yang dinyanyikannya.

Musisi Jamie Miller saat tampil pada hari ketiga The Sounds Project di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024. Jamie Miller menjadi artis internasional yang tampil pada hari terakhir Festival musik The Sounds Project dengan membawakan sejumlah lagu hits miliknya. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jamie Sempat Memuji Kualitas Musisi Indonesia

Tak hanya itu, di sela penampilan, Jamie juga menyempatkan untuk memuji kualitas musisi Indonesia. “Indonesia punya banyak musisi berbakat, dan aku senang bisa mengenal mereka secara dekat. Ada Tiara, aku menontonnya kemarin,” ungkapnya. Penyebutan nama Tiara Andini, salah satu penyanyi populer Indonesia, menunjukkan rasa kagumnya terhadap talenta lokal yang telah mencuri perhatiannya.

Jamie melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu ‘I Lost Myself in Loving You’, sebuah lagu pop ballad yang menggambarkan betapa sulitnya kehilangan diri dalam cinta yang tidak sehat. Lagu ini memberikan nuansa melankolis yang kuat, dan mengajak penonton untuk merenungi lirik-liriknya yang penuh emosi.

Ia lalu kembali memanjakan telinga penonton dengan membawakan beberapa lagu hit lainnya seperti ‘Demons’ milik Imagine Dragons, ‘Empty Room’, ‘It Is What It Is’, dan ‘In The Cards’.

Suasana semakin memanas ketika Jamie tiba-tiba meng-cover lagu ‘Love Story’ milik Taylor Swift. “Aku akan membawakan lagu ‘Love Story’ dari Taylor Swift. Ayo nyanyi bersama,” ajaknya kepada penonton. Jamie bahkan turun ke bawah panggung untuk lebih dekat dengan penonton. Lagu ini disambut dengan penuh antusiasme oleh penonton yang dengan semangat ikut bernyanyi bersama.

Kejutan dari Lagu Baru Jamie Miller

Musisi Jamie Miller saat tampil pada hari ketiga The Sounds Project di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024. Jamie Miller menjadi artis internasional yang tampil pada hari terakhir Festival musik The Sounds Project dengan membawakan sejumlah lagu hits miliknya. TEMPO/M Taufan Rengganis

Tak hanya menyanyikan lagu-lagu populer, Jamie juga memperkenalkan lagu barunya yang berjudul ‘Better by Myself’ yang rencananya akan dirilis dua minggu setelah penampilannya di Indonesia. Jamie dengan bangga memperdengarkan lagu tersebut untuk pertama kalinya di hadapan penggemar Indonesia. “Dua minggu lagi laguku yang baru akan rilis, aku mau Jakarta jadi yang pertama mendengarkan,” kata Jamie.

Di penghujung penampilannya, Jamie membawakan lagu ‘Maybe Next Time’, sebuah lagu yang bercerita tentang penyesalan dan kesempatan kedua dalam cinta. Lagu ini menjadi salah satu penutup yang emosional sebelum ia akhirnya menyanyikan hit terbesar miliknya, ‘Here’s Your Perfect’. Lagu yang dirilis pada tahun 2021 ini bahkan telah didengarkan sebanyak 200 juta kali di berbagai platform streaming musik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Lagu ini aku tulis di kamarku di Los Angeles, kalian semua lalu streaming dengan gila dan mengubah hidupku,” ujar Jamie dengan penuh rasa syukur. Malam itu, penampilan Jamie ditutup dengan penuh kehangatan. Penonton yang terhanyut dalam setiap lagu yang dibawakan Jamie memberikan tepuk tangan meriah sebagai tanda apresiasi. Jamie berhasil mencuri hati para penggemar musik di Indonesia dan menorehkan kenangan manis dalam debut pertamanya di Tanah Air.

The Sounds Project Vol.7 yang berlangsung selama tiga hari penuh dari 9 hingga 11 Agustus 2024 di Ecovention & Ecopark Ancol, resmi berakhir dengan sukses. Lebih dari 90 musisi tampil di lima panggung berbeda, termasuk The Sounds Project Stage, MG Stage, Garden Stage, TheSoundsProject&Co. Stage, dan Musicverse Stage. Festival ini juga menghadirkan tiga musisi internasional sebagai bintang utama, yaitu Neck Deep, Secondhand Serenade, dan Jamie Miller.

