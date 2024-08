Istri Ungkap Kondisi Tria The Changcuters Pasca Pingsan di The Sounds Project 7

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istri dari Tria The Changcuters, Dhatu Rembulan, akhirnya memberikan kabar mengenai kondisi suaminya yang sempat kehilangan kesadaran ketika tampil di hari kedua The Sounds Project 7 pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Ia berterima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan kepada mereka dan memohon maaf karena belum bisa membalasnya satu per satu.

"Alhamdulillah kondisi Tria sudah mulai membaik dan stabil dan masih memerlukan waktu untuk pemulihan. Mohon doanya semoga pemulihannya berjalan baik dan lancar," tulis Dhatu di Instagram pribadinya pada Senin malam, 12 Agustus 2024. "Sekali lagi, terima kaish untuk dukungannya selama ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan teman-teman."

The Changcuters Sampaikan Kondisi Tria

Perwakilan The Changcuters sendiri juga telah menyampaikan hal serupa mengenai kondisi sang vokalis melalui Instagram Story @thechangcuters. "Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengabarkan bahwa kondisi vokalis kami, Tria saat ini mulai membaik dan stabil," tulis band rock and roll asal Bandung itu.

Band yang dikenal dengan gaya panggung yang enerjik ini juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung mereka. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada kami. Doa dan perhatian kalian sangat berarti bagi kami semua," tulis mereka.

Meskipun Tria sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, The Changcuters menegaskan bahwa vokalis mereka itu masih memerlukan waktu untuk beristirahat. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyebutkan, "Saat ini Tria masih memerlukan waktu pemulihan. Namun kami tetap berkomitmen untuk bisa menghibur kalian dengan penuh semangat. Kami berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua.”

The Changcuters. Foto: Instagram/@thechangcuters

The Changcuters belum mengungkap penyebab pasti di balik kejadian tersebut. Namun beredar kabar bahwa Tria mengalami serangan jantung pada malam kejadian. "Dapat kabar dari grup alumni SMA kalau tadi malam Tria mengalami serangan jantung. Wishing him a speedy recovery," tulis akun @karimnas_ di X pada Senin, 12 Agustus 2024.

Tria The Changcuters Pingsan di Tengah Penampilan

Insiden yang terjadi pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024, ini terjadi saat The Changcuters sedang tampil di The Sounds Project 7 yang yang digelar di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara. Penampilan mereka mendadak harus dihentikan ketika Tria pingsan di panggung saat melantunkan lagu kedua mereka, ‘Gila-gilaan’.

Suasana di panggung seketika berubah tegang, penonton terlihat panik melihat kejadian tersebut. Beberapa kru lalu langsung membawa Tria ke belakang panggung dan segera melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Permohonan Maaf dari Pihak The Changcuters dan Promotor

Tak lama setelah itu, Festival Director The Sounds Project, Gerhana Banyubiru, yang akrab disapa Ghana, naik ke panggung bersama empat personel The Changcuters lainnya. Ghana meminta maaf kepada para penonton karena The Changcuters tidak dapat melanjutkan penampilannya.

"Kita doain bareng-bareng semoga cepat sembuh dan juga pastinya The Changcuters bisa menyapa teman-teman semua di panggung-panggung mereka selanjutnya," ujar Ghana.

Pihak promotor juga mengapresiasi semangat penonton yang memadati panggung untuk menyaksikan The Changcuters. Ghana menyampaikan terima kasih atas pengertian penonton yang mungkin merasa kecewa karena kejadian tersebut. “Mohon maaf mungkin karena alasan kesehatan yang sifatnya di luar kuasa kita semua ya,” kata Ghana menambahkan.

Selain pernyataan dari promotor, gitaris The Changcuters, Muhammad Iqbal atau yang lebih dikenal sebagai Qibil, juga menyampaikan permohonan maafnya. Ia memastikan bahwa Tria langsung mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. “Kita juga enggak ingin ini terjadi, jadi kita mohon doanya untuk kesembuhan Tria. Dia dibawa langsung ke rumah sakit, tidak bisa melanjutkan dengan sangat berat hati. Maaf semuanya," tuturnya.

The Sounds Project 2024, yang diadakan selama tiga hari mulai 9 hingga 11 Agustus 2024 di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, menjadi salah satu acara musik paling dinanti tahun ini. Menampilkan sejumlah musisi ternama, termasuk bintang tamu utama Neck Deep, band pop punk asal Inggris, festival ini berhasil menarik perhatian para penikmat musik di Tanah Air. Tak hanya Neck Deep, festival ini juga menghadirkan Secondhand Serenade dan Jamie Miller sebagai bagian dari jajaran artis internasional yang tampil.

INSTAGRAM | MARVELA

